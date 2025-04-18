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DEM Parti Sözcüsü Doğan'dan Sırrı Süreyya Önder'in Sağlık Durumu Hakkında Açıklama

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunun stabil olduğunu duyurdu.

Yayın Tarihi: 18.04.2025 18:13
Güncelleme Tarihi: 18.04.2025 18:13
DEM Parti Sözcüsü Doğan'dan Sırrı Süreyya Önder'in Sağlık Durumu Hakkında Açıklama

Önder'in Sağlık Durumu Stabil

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, TBMM Başkanvekili ve partisinin İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunun öngörüldüğü gibi ilerlediğini açıkladı. Doğan, Şişli'deki hastane önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, milyonlarca insanın umudunu taşımakta olduğunu belirtti.

Stabilizasyon Süreci

Günlerdir Önder'den iyi haberler almak için beklediklerini kaydeden Doğan, "Kötü bir haber almamış olmamız, işlerin yolunda gittiğini gösteriyor," ifadelerini kullandı. Doktorların açıklamalarına göre mevcut durumun stabil olduğunu vurgulayan Doğan, bu stabilizasyona çok şey borçlu olduklarını dile getirdi.

Yaşam Mücadelesi

Doğan, “Bu stabilizasyon süreci, hastane sürecinin bir parçasıydı. Ancak bu durum, yüksek hayati riskin ortadan kalktığı anlamına gelmiyor. Önder, büyük bir yaşam mücadelesi veriyor,” dedi. Önder’in kızı Ceren’in de belirttiği gibi direnmeye devam ettiğini ifade eden Doğan, “Umutlu bekleyişimizi sürdürüyoruz. Sırrı Süreyya Önder, bu süreci sağlıkla atlatacak ve aramıza katılacak,” şeklinde konuştu.

Dayanışma ve İhtiyaç Duyulan Duygular

Hastane sürecinin uzun bir yolculuk olacağını hatırlatan Doğan, gösterilen ilgi ve dayanışmanın önemine vurgu yaptı. “Bu, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu en önemli şey,” diye ekledi. Önder, yaşam mücadelesi verirken de birleştirici olmaya devam ediyor.”

Sağlık Hizmetlerine Erişim

Önder’in sağlığına kavuşması adına gereken tüm tedbirlerin alındığını aktaran Doğan, Önder’in emin ellerde olduğunu ve hekimlerin büyük bir özveriyle çalıştığını söyledi. Ayrıca, hastanedeki sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak adına partinin il örgütünde ziyaretleri kabul etmeye başladıklarını belirtti.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, TBMM Başkanvekili ve partilerinin İstanbul Milletvekili Sırrı...

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, TBMM Başkanvekili ve partilerinin İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in tedavisinin sürdürüldüğü Şişli'deki hastanede basın mensuplarına açıklama yaptı.

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