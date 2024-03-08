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DEM Parti'ye ayrımcı sözleriyle CHP'yi ikiye bölen Burcu Köksal'dan yeni açıklama geldi

CHP’li Burcu Köksal, DEM Parti hakkındaki görüşlerini bugünkü basın toplantısında dile getirdi. Belediye başkanı seçildiğinde, belediyeyi DEM ve HÜDAPAR ile birlikte yönetmeyeceğini belirtti. Köksal, belediye kapısının, etnik kökeni, mezhebi veya görüşü ne olursa olsun, Türkiye Cumhuriyeti’ne vatandaşlık bağıyla bağlı ve ülkenin birliğini ve bölünmez bütünlüğünü savunan herkese açık olacağını vurguladı.

Yayın Tarihi: 08.03.2024 17:08
Güncelleme Tarihi: 08.03.2024 17:08
DEM Parti'ye ayrımcı sözleriyle CHP'yi ikiye bölen Burcu Köksal'dan yeni açıklama geldi

CHP Grup Başkanvekili ve Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal, geçtiğimiz günlerde düzenlediği mitingde sarf ettiği sözlerin ardından bugün bir basın toplantısı düzenledi. Köksal, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de katıldığı bir mitingde yaptığı konuşmada, "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak" ifadelerini kullanmıştı. 

Bugünkü basın toplantısında Köksal, sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirterek, "Belediye başkanı olduğumda belediyeyi DEM ve HÜDAPAR ile yönetmeyeceğim. Hiç kimse cümlelerimi kesip biçip cımbızlayıp başka anlamlar çıkarmasın. Belediye başkanı olduğumda belediyenin kapısı etnik kökeni, mezhebi, görüşü ne olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti'ne vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkese ardına kadar açık olacaktır" dedi.

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