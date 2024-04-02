Bist 100
9.040,87 1%
DOLAR
32,05 -0,46%
EURO
34,58 -0,37%
ALTIN
2.315,37 -0,34%

Dem Parti YSK önünde açıklama yaptı: “Bütün hukuki işlemleri başlatacağız”

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, YSK önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamada YSK’ya itiraz ettiklerini belirten başkanlar, hukuki süreci başlatacaklarını duyurdu.

Yayın Tarihi: 02.04.2024 17:27
Güncelleme Tarihi: 02.04.2024 17:27
Dem Parti YSK önünde açıklama yaptı: “Bütün hukuki işlemleri başlatacağız”

31 Mart yerel seçimleri sonucunda, yüzde 55 oy alan Van Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Abdullah Zeydan’ın seçilme hakkının geri alınmasıyla, İl Seçim Kurulu mazbatanın AK Parti adayına verilmesi kararı aldı.

“Siyasi darbe”

Bu durum üzerine DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) önünde bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada “Önceden kayyımlar aracılığı ile yapılmış müdahaleler, şimdi seçim kurulu ile yapılmakta.” İfadelerine yer verildi. Halkın iradesinin gasp edildiğine dikkat çekilen açıklamada, “Bu bir siyasi darbedir. Buna son vermek gerekir” denildi.

DEM Parti Eşbaşkanları “Abdullah Zeydan, İl Seçim Kurulu’na başvuru yaptığında kabul edildi. Aday olmasında engel görülmedi. İki gün boyunca bir itiraz da gelmedi. Ancak sonuç belli ki birilerini rahatsız etti.” Şeklinde konuştu.

“İtirazımızı yarın vereceğiz”

Açıklamada Dem Parti, “Mücadele vermeye devam edeceğiz. Van halkının iradesine sahip çıkacağız. Bu sadece DEM Parti’nin sorunu değildir” ifadeleri ile herkesi Van halkı ile dayanışmaya davet etti. Demokratik haklarını sonuna kadar kullanacaklarını belirten DEM Partililer, itirazın yarın verileceğini de belirtti.

İLGİLİ HABERLER

Avuç avuç dökülen saçları fırça gibi çıkarıyor! Saç diplerinde 20 dakika bekletmek yeterli

Avuç avuç dökülen saçları fırça gibi çıkarıyor! Saç diplerinde 20 dakika bekletmek yeterli

Nisan'da da arşa çıkmaya devam! O 4 banka 150.000 TL'ye 20.114 TL ödüyor

Nisan'da da arşa çıkmaya devam! O 4 banka 150.000 TL'ye 20.114 TL ödüyor

e-Devlet'ten başvurana 2500 TL bayram harçlığı! Başvurmayan hakkını kaybedecek

e-Devlet'ten başvurana 2500 TL bayram harçlığı! Başvurmayan hakkını kaybedecek

PTT kollarını çocuklara açtı! Kaymakamlıklara TC Kimliğini götürene 7200 TL ödüyor

PTT kollarını çocuklara açtı! Kaymakamlıklara TC Kimliğini götürene 7200 TL ödüyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbullulara müjdeli haber verildi! 31 Mart'a kadar tamamen ücretsiz olacak
2
e-Devlet'ten başvuru yapmayan 12.980 TL cezaya mahkum! Artık fazla süreniz kalmadı
3
Bu ürünü alanlar hemen iade etsin! Bakanlık 81 ile duyurdu
4
YÖK KPSS 60 puan istiyor! Tam 148 bin TL maaş ödeyecek: başvurular açıldı
5
Evinize bu ceza geldiyse sakın ödemeyin! Araç sahiplerine bu sabah duyuruldu
6
Ankaralı kadınlara müjde! Tamamen ücretsiz oldu: Başvuru şartı var
7
EYT'yi kaçırana yeni pencere! 3600 gün primle erken emeklilik sürprizi

BİM'e bu üründen sadece 10 tane geldi! Aktüel ürünler kapış kapış satılacak

Faturasında adı yazanlara 750 TL'lik talih kuşu kondu! 2-3-4 Nisan'da hesapta

Avuç avuç dökülen saçları fırça gibi çıkarıyor! Saç diplerinde 20 dakika bekletmek yeterli

Gelinim Mutfakta Laz böreği tarifi: Lezzetiyle büyüleyen tatlı

e-Devlet'ten başvurana 2500 TL bayram harçlığı! Başvurmayan hakkını kaybedecek

Nisan'da da arşa çıkmaya devam! O 4 banka 150.000 TL'ye 20.114 TL ödüyor

PTT kollarını çocuklara açtı! Kaymakamlıklara TC Kimliğini götürene 7200 TL ödüyor

Altın fiyatları füze gibi uçtu! Gram altın biriktirenler o tarihte zengin olacak!

A'dan Z'ye tüm emekliye yüzde 35'lik zam kutusu açıldı! Yeni maaşlar kuruşu kuruşuna hesaplandı

Kredi kartı olanlar artık bunu ödemeyecek! İhbar eden herkesi bu dertten kurtaracak

Sabah 09.00'da 4A-4B'liye taze müjde geldi! İkramiyeye ek özel ödemeler yapılacak

O bankada hesabı olan 3000 TL bayram hediyesini kaptı! Bu işlemi yapana para yağacak