Dem Parti YSK önünde açıklama yaptı: “Bütün hukuki işlemleri başlatacağız”

31 Mart yerel seçimleri sonucunda, yüzde 55 oy alan Van Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Abdullah Zeydan’ın seçilme hakkının geri alınmasıyla, İl Seçim Kurulu mazbatanın AK Parti adayına verilmesi kararı aldı.

“Siyasi darbe”

Bu durum üzerine DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) önünde bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada “Önceden kayyımlar aracılığı ile yapılmış müdahaleler, şimdi seçim kurulu ile yapılmakta.” İfadelerine yer verildi. Halkın iradesinin gasp edildiğine dikkat çekilen açıklamada, “Bu bir siyasi darbedir. Buna son vermek gerekir” denildi.

DEM Parti Eşbaşkanları “Abdullah Zeydan, İl Seçim Kurulu’na başvuru yaptığında kabul edildi. Aday olmasında engel görülmedi. İki gün boyunca bir itiraz da gelmedi. Ancak sonuç belli ki birilerini rahatsız etti.” Şeklinde konuştu.

“İtirazımızı yarın vereceğiz”

Açıklamada Dem Parti, “Mücadele vermeye devam edeceğiz. Van halkının iradesine sahip çıkacağız. Bu sadece DEM Parti’nin sorunu değildir” ifadeleri ile herkesi Van halkı ile dayanışmaya davet etti. Demokratik haklarını sonuna kadar kullanacaklarını belirten DEM Partililer, itirazın yarın verileceğini de belirtti.