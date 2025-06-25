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Denetimli Serbestlik Sistemindeki Değişiklikler: Adalet Bakanı Tunç Açıklamalarda Bulundu

Adalet Bakanı Tunç, yeni 10. Yargı Paketi ile denetimli serbestlikte önemli değişiklikler yapıldığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 25.06.2025 15:04
Güncelleme Tarihi: 25.06.2025 15:04
Denetimli Serbestlik Sistemindeki Değişiklikler: Adalet Bakanı Tunç Açıklamalarda Bulundu

Denetimli Serbestlikte Yeni Düzenlemeler

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM'de kabul edilen 10. Yargı Paketi hakkında önemli bilgiler paylaştı. Toplantıda, ceza alan kişilerin koşullu salıverme tarihine kadar geçireceği süreye dair yapılan yeni düzenlemelerin detaylarına yer verildi.

Daha Fazla Süre Cezaevinde Geçirme Zorunluluğu

Tunç, "Yeni düzenlemeyle 2 yıl ceza alan bir kişi, koşullu salıverme tarihine kadarki sürenin 10'da 1'ini yani en az 36 gününü cezaevinde geçirmek durumunda kalacak. 1 yıl ceza almışsa 18 gün, 6 ay ceza almışsa 9 gün cezaevinde kalma durumu olacaktır," diye belirtti.

Denetimli Serbestlik Uygulamalarının Önemi

Tunç, denetimli serbestlik sisteminin adalet felsefesi açısından hayati öneme sahip olduğunu ifade ederek, "Bu sistem, adaletin yalnızca cezanın ağırlığıyla değil, o cezanın hak ve insan onuruna uygun şekilde uygulanmasıyla alakalı olduğunun bir göstergesidir," diye konuştu.

Topluma Yeniden Kazandırma Prensibi

Denetimli serbestliğin, suçla yüzleşen bireylerin topluma yeniden kazandırılması hedefini taşıdığını vurgulayan Tunç, "Denetimli serbestlik, kişileri sadece cezalandırmak değil, onları topluma yeniden kazandırma amacını güden bir yaklaşımımızdır," dedi. Tunç, sistemi mutlak kötülük olarak gören bir uygulama değil, toplumla yeniden uyum sağlama fırsatı sunan bir model olarak tanımladı.

Önemli İstatistikler ve Etkinlik

Tunç, denetimli serbestliğin 20 yıllık süre zarfında 5,6 milyon yükümlüye dokunduğunu belirterek: "2005'ten bugüne kadar 8 milyon 464 bin karar infaz edilmiş, 3 milyon 628 bin iyileştirme faaliyeti gerçekleştirilmiştir," dedi. Ayrıca, "1 milyon 449 bin yükümlü kamuya yararlı işlerde görevlendirilmiş ve 74 bin yükümlüye yardımcı olunmuştur," şeklinde ekledi.

Toplumsal Huzursuzlukları Gidermek

Yeni düzenlemeden önce cezaevinde kalmayan bireylerin varlığı, toplumsal huzursuzluklara neden olurken, Tunç bu konuda önemli değişikliklerin yürürlüğe girdiğini belirtti. "Artık cezaevi süresinin geçerli olması, toplumda cezasızlık algısını azaltacaktır," dedikten sonra, bu konunun çözümüne yönelik Meclis'e sundukları taslağın kabul edildiğini ifade etti.

İşbirlikleri ve Sosyal Rehabilitasyon

CTE Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım ise, denetimli serbestlik ile yürütülen kamu yararına çalışmaların önemine değinerek, "Bu bireylerin sosyal hayata hazırlanmalarını sağlamak amacıyla çeşitli kurumlarla işbirlikleri gerçekleştiriyoruz," dedi. Yıldırım, cezaların infazına ilişkin toplumsal bir sorumluluk olduğuna dair mesajlarını güçlendirdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce (CTE) Ulucanlar Cezaevi...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce (CTE) Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde düzenlenen Denetimli Serbestlik Sistemi Değerlendirme Toplantısı'nda konuşma yaptı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce (CTE) Ulucanlar Cezaevi...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce (CTE) Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde düzenlenen Denetimli Serbestlik Sistemi Değerlendirme Toplantısı'nda konuşma yaptı.

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