Deniz Kuvvetleri Komutanı Tatlıoğlu, Avustralya Mevkidaşı Hammond ile Görüştü

Deniz Kuvvetleri Komutanı Tatlıoğlu, Avustralya Mevkidaşı ile Bir Araya Geldi

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Avustralya Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Mark Hammond ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Ziyaret, Türkiye'de resmi davetlisi olarak bulunan Hammond ve beraberindeki heyetin Deniz Kuvvetleri Karargahına yaptığı ziyareti kapsıyor.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, görüşmenin detaylarına ve ziyaret sırasında çekilen görüntülere yer verildi. Bu tür üst düzey görüşmelerin, iki ülke arasındaki askeri iş birliğini güçlendirme açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, resmi davetli olarak Türkiye’de bulunan Avustralya Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Mark Hammond ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, resmi davetli olarak Türkiye’de bulunan Avustralya Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Mark Hammond ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.