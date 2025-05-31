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Deniz Kuvvetleri Komutanı Tatlıoğlu Polonya'da Resmi Ziyarette Bulundu

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Tatlıoğlu, Polonya'da önemli ziyaretler gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 31.05.2025 15:26
Güncelleme Tarihi: 31.05.2025 15:26
Deniz Kuvvetleri Komutanı Tatlıoğlu Polonya'da Resmi Ziyarette Bulundu

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, resmi davetli olarak gittiği Polonya'da çeşitli ziyaretlerde bulundu. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla ziyaretin detaylarını paylaştı.

Oramiral Tatlıoğlu ve beraberindeki heyet, Polonya Deniz Kuvvetleri Komutanı Tümamiral Jaroslaw Ziemiański'nin resmi davetlisi olarak 28-30 Mayıs tarihlerinde Polonya'yı ziyaret etti. Ziyaretin başlangıcında, Oramiral Tatlıoğlu, Polonya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Karargahında Tümamiral Ziemianski tarafından resmi bir törenle karşılandı.

Törenin ardından, PGZ Tersanesi, Gdansk Deniz Üssü, ORP MEWA mayın avlama gemisi, Polonya Deniz Harp Okulu ve Polonya Sualtı Harekat Komutanlığına çeşitli ziyaretler gerçekleşti.

Ziyaret süresince yapılan ikili görüşmelerde ise, Polonya Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan İHA'ların gemilerde kullanımı, müşterek gemi inşa projeleri, mayın harbi alanında bilgi paylaşımı ve Polonya denizaltı personelinin eğitimi gibi konular masaya yatırıldı. Bu görüşmeler, iki ülke arasındaki işbirliğini geliştirmeyi amaçlıyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, resmi davetli olarak gittiği Polonya'da...

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, resmi davetli olarak gittiği Polonya'da çeşitli ziyaretlerde bulundu. Oramiral Tatlıoğlu, Polonya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Karargahında Tümamiral Ziemianski tarafından resmi törenle karşılandı. Törenin ardından PGZ Tersanesi, Gdansk Deniz Üssü, ORP MEWA mayın avlama gemisi, Polonya Deniz Harp Okulu ve Polonya Sualtı Harekat Komutanlığına ziyaretler gerçekleştirildi.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, resmi davetli olarak gittiği Polonya'da...

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, resmi davetli olarak gittiği Polonya'da çeşitli ziyaretlerde bulundu. Oramiral Tatlıoğlu, Polonya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Karargahında Tümamiral Ziemianski tarafından resmi törenle karşılandı. Törenin ardından PGZ Tersanesi, Gdansk Deniz Üssü, ORP MEWA mayın avlama gemisi, Polonya Deniz Harp Okulu ve Polonya Sualtı Harekat Komutanlığına ziyaretler gerçekleştirildi.

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