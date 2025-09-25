Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu Ankara'da Kültür Yolu Festivali'nde Sahne Aldı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu Ankara'da sahne aldı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu, Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında Ankaralı sanatseverlerle buluştu. Festival kapsamında gerçekleştirilen konserde bando, geniş repertuvarı ve disiplinli sahne performansıyla dikkat çekti.

Ulusal ve uluslararası tecrübeyle performans

Bando, ulusal ve uluslararası birçok festivalde sahne almış, yurt dışında da konserler vermiş bir kadro olarak izleyicilere sunuldu. Konseri, Şef Albay Bülent Yüksel yönetiminde gerçekleştirilen topluluk, müzikal çeşitliliğini ortaya koyan eserler seslendirdi.

Şef Yüksel'in açıklamaları

Yüksel, konser öncesi yaptığı açıklamada, 'Cumhuriyet'in ilk yıllarında Ertuğrul Gemisi'nin bandosu Ankara'da bugünkü Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın bir nevi öncüsü olarak Cumhurbaşkanlığı himayesinde birçok görev yapmıştır.' bilgisini verdi.

Yüksel ayrıca, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu olarak Kültür Yolu Festivali'nde dinleyicilerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ve repertuvarı geniş bir yelpazede hazırladıklarını vurguladı.

Anma ve özel eser

Konser programında, iki ay önce hayatını kaybeden ünlü caz sanatçısı Chuck Mangione'nin anısına 'Children Of Sanchez' eseri de seslendirildi. Bu bölüm, dinleyiciler tarafından duygulu anlar yaşatarak büyük ilgi gördü.