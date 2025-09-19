Denizli'de 4 Kilo 420 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Denizli'de bir yolcu otobüsünde yabancı uyruklu kişinin valizinde 4 kilo 420 gram metamfetamin bulundu; zanlı tutuklandı.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 10:02
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 10:02
Operasyon ve gözaltı

Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 4 kilo 420 gram metamfetamin ele geçirildi. Olay, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin devam eden uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında gerçekleşti.

Çalışmalar sırasında, plakası belirtilmeyen yolcu otobüsünde arama yapan polis ekipleri, yabancı uyruklu bir kişinin valizinde söz konusu uyuşturucuyu buldu.

Gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları sürüyor.

