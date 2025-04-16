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Denizli'de Bebek Cesedi Şoku: Çöp Konteynerinde Bulundu

Denizli Merkezefendi'de çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 16.04.2025 23:39
Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 23:39
Denizli'de Bebek Cesedi Şoku: Çöp Konteynerinde Bulundu

Denizli'de Bebek Cesedi Bulundu

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, çöp konteynerinde yeni doğmuş bir bebek cesedi bulundu. Olay, Sümer Mahallesi Ankara Bulvarı'nda meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olayın Gelişimi

Sağlık ekipleri, çöp konteynerinde yaptıkları kontrolde, yeni doğmuş erkek bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Bebeğin cesedi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığına kaldırıldı.

Polis İncelemesi ve Soruşturma

Bölgede inceleme yapan polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Olayın nasıl gerçekleştiği merakla bekleniyor ve yetkililer, detaylı bilgi için çalışmalara devam ediyor.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu.

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