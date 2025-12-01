Denizli'de Binlerce Litre İzinsiz Bitkisel Yağ Ele Geçirildi

Denizli'de Tarım ve Orman Bakanlığı denetiminde izinsiz üretilen ve kayıtsız dolum yapılan binlerce litre bitkisel yağ ele geçirildi; ürünlere el konuldu.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 16:59
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 17:00
Tarım ve Orman Bakanlığı ile Denizli ekipleri denetimi sıklaştırdı

İnsan sağlığını tehdit eden izinsiz gıda üretimine karşı denetimlerini artıran Tarım ve Orman Bakanlığı, Denizli'de faaliyet gösteren bir bitkisel yağ tesisine baskın düzenledi. Yapılan kontrollerde, bakanlık izni olmadan üretim yapıldığı ve kayıtsız dolum gerçekleştirildiği belirlendi.

Son dönemde gıda güvenliği kaygılarının artması üzerine Türkiye genelinde denetimlerini sıklaştıran ekipler, Denizli'deki uygulamada izinsiz üretilen ve kayda alınmadan ambalajlanan yağları ortaya çıkardı. Gelen ihbarı değerlendiren Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, firmada inceleme başlattı.

Denetimlerde, işletmede kayıt dışı dolum yapıldığı tespit edildi. Ekiplerin incelemesi sonucu firmanın elindeki ürün ve malzemelere el konuldu; söz konusu ürünler izinsiz üretim kapsamında muhafaza altına alındı.

El konulan ürünler arasında: tanklarda 8 bin 300 litre bitkisel yağ karışımı, 7 bin 842 litre ambalajlanmış bitkisel yağ karışımı, 3 bin 625 teneke ve 2 bin 690 adet boş teneke bulunduğu bildirildi.

İzinsiz üretim ve kayıtsız dolum yaptığı belirlenen firma hakkında yasal süreç başlatıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gıda güvenliğini sağlamak amacıyla kent genelindeki denetimlerini aralıksız sürdüreceklerini açıkladı.

