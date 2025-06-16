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Denizli'de Fabrikadan Hırsızlık: 5 Şüpheli Gözaltında

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir fabrikadan malzeme çaldıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 16.06.2025 13:02
Güncelleme Tarihi: 16.06.2025 13:02
Denizli'de Fabrikadan Hırsızlık: 5 Şüpheli Gözaltında

Denizli'de Hırsızlıkla Mücadele Operasyonu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, bir fabrikanın güvenlik sistemini aşarak malzeme çaldıkları iddiasıyla 5 şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Jandarma Ekibi Harekete Geçti

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1 Haziran tarihinde A.T.'ye ait fabrikada meydana gelen hırsızlık olayı üzerine çalışma başlattı.

Şüphelilerin Kimlikleri Belirlendi

Güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu, şüphelilerin M.K, Ö.K, K.Y, O.Ç. ve U.S. olduğu tespit edildi. Jandarma ekipleri düzenledikleri operasyonla bu 5 kişiyi gözaltına aldı.

Çalınan Malzemeler ve İz bırakan Not

Gözaltına alınan şüphelilerin, iş yerinde "Adresi biliyorsun" şeklinde not bıraktıkları öğrenildi. Elde edilen bilgilere göre, çalınan malzemeler arasında 180 profil demiri, 100 metre bakır elektrik kablosu, 7 kutu sıva üstü priz, sanayi tüpü, 7 duş teknesi ve klima bulunuyor.

Çalınan Malzemeler Sahibine Teslim Edildi

Gözaltına alınan şüphelilerin içerisinde bulunduğu olayda, ç stolen items onaylanan malzemeler, sahibi A.T.'ye teslim edildi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir fabrikadan malzeme çaldıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına...

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir fabrikadan malzeme çaldıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir fabrikadan malzeme çaldıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına...

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir fabrikadan malzeme çaldıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

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