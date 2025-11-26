Denizli'de 'Kadın Dostu Kentler 3' ile Kadınlar İçin Erişim ve Eşitlik

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) tarafından yürütülen 'Kadın Dostu Kentler 3' programı kapsamında Denizli, Türkiye genelinde seçilen 25 pilot ilden biri olarak çalışmalarını sürdürüyor. Proje, kentte yaşayan kadın ve kız çocuklarının yaşam kalitesini yükseltmeyi amaçlıyor.

AB destekli proje ve koordinasyon

Proje, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı koordinasyonunda ve Avrupa Birliği finansal desteği ile Türkiye Belediyeler Birliği ortaklığında hayata geçiriliyor. Bu iş birliği, belediye hizmetlerinin daha kapsayıcı ve erişilebilir hale getirilmesini hedefliyor.

Eğitimler, katılım ve eşitlik hedefleri

UNFPA koordinasyonunda Denizli'deki ilgili birimler tarafından yürütülen eğitim süreçleri aralıksız devam ediyor. Program, kadınlar ve kız çocukları başta olmak üzere kentte yaşayan herkesin temel haklara ve belediye hizmetlerine eşit, güvenli ve engelsiz erişimini sağlamayı amaçlıyor.

Sivil toplum kuruluşlarının aktif katılımıyla yürütülen çalışmalar, kadın-erkek eşitliğinin güçlendirilmesi ve toplumsal yaşamın tüm alanlarında fırsat eşitliğinin sağlanması hedeflerine odaklanıyor. Proje, kadınların sosyal, ekonomik ve kültürel hayata daha güçlü katılımını destekleyecek politika ve uygulamaların hayata geçirilmesini içeriyor.

