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Denizli'de Kardeşi ve Yengesini Tüfekle Öldüren Şüpheli Yakalandı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde cinayet işleyen şüpheli ormandaki bir barakada yakalandı.

Yayın Tarihi: 14.04.2025 10:13
Güncelleme Tarihi: 14.04.2025 10:13
Denizli'de Kardeşi ve Yengesini Tüfekle Öldüren Şüpheli Yakalandı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, tartıştığı kardeşi ve yengesini tüfekle öldüren şüpheli Şerif Ali A. (55), ormandaki bir barakada jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Çiftlik Mahallesi'nde meydana gelen bu korkunç cinayet sonrasında, jandarma olay yerinden kaçan zanlının saklandığı yeri belirlemek için harekete geçti. Komando birliği ve JASAT ekiplerinin ortak çalışması sayesinde, Şerif Ali A., ormanlık alanda bulunan bir barakada yakalanarak gözaltına alındı.

Olayın detaylarına göre, Şerif Ali A., dün miras meselesi nedeniyle husumet yaşadığı kardeşi Süreyya A. (50) ve yengesi Zennur A.yı, otomobile bindikleri sırada av tüfeğiyle vurarak öldürdükten sonra olay yerinden uzaklaştı. Şerif Ali A., yoğun güvenlik önlemleri altında jandarma karakoluna götürüldü.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bir kişi, tartıştığı kardeşi ile yengesini tüfekle öldürdü. İhbar...

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bir kişi, tartıştığı kardeşi ile yengesini tüfekle öldürdü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bir kişi, tartıştığı kardeşi ile yengesini tüfekle öldürdü. İhbar...

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bir kişi, tartıştığı kardeşi ile yengesini tüfekle öldürdü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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