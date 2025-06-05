DOLAR
39,27 -0,21%
EURO
44,99 0,04%
ALTIN
4.252,36 -0,11%
BITCOIN
4.102.634,61 0,14%

Denizli'de Midesinde Uyuşturucu Bulunan Şüpheli Tutuklandı

Denizli'de midesinde uyuşturucu kapsül bulunan yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 05.06.2025 16:02
Güncelleme Tarihi: 05.06.2025 16:02
Denizli'de Midesinde Uyuşturucu Bulunan Şüpheli Tutuklandı

Denizli'de Uyuşturucu Ticareti Şoku

Denizli'de yapılan bir operasyon sonucu, midesinde uyuşturucu kapsül taşıdığı tespit edilen yabancı uyruklu bir şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İran'dan Çardak Havalimanı'na gelen bir yolcunun uyuşturucu ticareti yaptığı yönünde istihbarat aldı.

Operasyon ve Ele Geçirilen Uyuşturucu

Şüpheli, havalimanında gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı. Yapılan valiz aramasında, eşyalara emdirilmiş 1 kilo 257 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheli, ayrıca uyuşturucu yuttuğunu polise itiraf etti ve derhal hastaneye sevk edildi.

Mide Muayenesi ve Çıkarılan Haplar

Denizli Devlet Hastanesi'nde iç beden muayenesi yapılan şüphelinin röntgeni çekildi. Yapılan incelemede, midesinde kapsül halinde uyuşturucu haplar bulunduğu belirlendi. Gözlem altında tutulan zanlının midesinden 3 kapsül halinde 15 uyuşturucu hap çıkarıldı.

Adli Süreç

Gözaltına alınan İran uyruklu zanlı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı. Bu olay, Denizli'deki uyuşturucu ticaretiyle mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü bir kez daha gösterdi.

Denizli'de midesinde kapsül halinde uyuşturucu tespit edilen yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı....

Denizli'de midesinde kapsül halinde uyuşturucu tespit edilen yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı. Şüphelinin valizinde yapılan aramada, eşyalara emdirilmiş 1 kilo 257 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Denizli Devlet Hastanesi'nde gözlem altında tutulan zanlının midesinden 3 kapsül halinde 15 uyuşturucu hap çıkarıldı.

İLGİLİ HABERLER

Marmara'da 2025 Kurban Bayramı Namaz Saatleri!

2025 İç Anadolu'da Kurban Bayramı Namaz Saatleri

2025 Kurban Bayramı Namaz Saatleri Karadeniz İlleri

2025 Ege Bölgesi Kurban Bayramı Namaz Saatleri Açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Büyük İstanbul Otogarı'nda Kurban Bayramı Yoğunluğu
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Pakistan Ziyareti İçin Hazırlıklar Tamamlandı
3
Derya Ayaydın Kağıthane'de Kurban Bayramı Coşkusunu Paylaştı
4
Türk Hayırseverler Malavi'deki Yetimlere Umut Oldu
5
Yerli Sinema 'Bilge 3071': Yapay Zeka ve Milli Teknolojilerin Buluşması
6
Şule Yüksel Şenler 3. Kitap ve Kültür Günleri Başladı
7
Çankırı'da Feci Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı

Devletten Genç Girişimcilere 2 Milyon TL Destek Müjdesi

Güneydoğu Anadolu 2025 Kurban Bayramı Namaz Saatleri

2025 Kurban Bayramı Namaz Saatleri: Doğu Anadolu'da Şehirler İtibarıyla Liste

2025 Akdeniz'de Kurban Bayramı Namaz Saatleri: Şehir Şehir Vakitler

2025 Ege Bölgesi Kurban Bayramı Namaz Saatleri Açıklandı

2025 İç Anadolu'da Kurban Bayramı Namaz Saatleri

2025 Kurban Bayramı Namaz Saatleri Karadeniz İlleri

Marmara'da 2025 Kurban Bayramı Namaz Saatleri!

Şanlıurfa'da Bayram Müjdesi: 6-9 Haziran Arasında Ücretsiz Ulaşım

81 İlde Çalışanları Etkileyecek Düzenleme: Nakit Ödeme Dönemi Sona Eriyor

Kadın Şoför İstihdamına Yüzde 95 İndirimli Seyahat Müjdesi

Bayram Müjdesi: Sivas ve Yozgat'ta İhtiyaç Sahiplerine Yardım