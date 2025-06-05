Denizli'de Midesinde Uyuşturucu Bulunan Şüpheli Tutuklandı

Denizli'de Uyuşturucu Ticareti Şoku

Denizli'de yapılan bir operasyon sonucu, midesinde uyuşturucu kapsül taşıdığı tespit edilen yabancı uyruklu bir şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İran'dan Çardak Havalimanı'na gelen bir yolcunun uyuşturucu ticareti yaptığı yönünde istihbarat aldı.

Operasyon ve Ele Geçirilen Uyuşturucu

Şüpheli, havalimanında gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı. Yapılan valiz aramasında, eşyalara emdirilmiş 1 kilo 257 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheli, ayrıca uyuşturucu yuttuğunu polise itiraf etti ve derhal hastaneye sevk edildi.

Mide Muayenesi ve Çıkarılan Haplar

Denizli Devlet Hastanesi'nde iç beden muayenesi yapılan şüphelinin röntgeni çekildi. Yapılan incelemede, midesinde kapsül halinde uyuşturucu haplar bulunduğu belirlendi. Gözlem altında tutulan zanlının midesinden 3 kapsül halinde 15 uyuşturucu hap çıkarıldı.

Adli Süreç

Gözaltına alınan İran uyruklu zanlı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı. Bu olay, Denizli'deki uyuşturucu ticaretiyle mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü bir kez daha gösterdi.

Denizli'de midesinde kapsül halinde uyuşturucu tespit edilen yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı. Şüphelinin valizinde yapılan aramada, eşyalara emdirilmiş 1 kilo 257 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Denizli Devlet Hastanesi'nde gözlem altında tutulan zanlının midesinden 3 kapsül halinde 15 uyuşturucu hap çıkarıldı.