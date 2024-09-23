Denizli'de Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Denizli'de Üzücü Bir Kaza

Denizli'nin Buldan ilçesinde, 35 yaşındaki motosiklet sürücüsü Ümit Yeşildağ, kaza sonucunda hayatını kaybetti.

Kazanın Ayrıntıları

Edinilen bilgilere göre, Yeşildağ'ın kullandığı motosiklet, Dörteylül Mahallesi Akçeşme mevkiinde devrildi. Olayın hemen ardından, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hastanede Yapılan Müdahale Yetersiz Kaldı

Yaralı olarak Buldan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ümit Yeşildağ, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ümit Yeşildağ'ın Kimliği

Yeşildağ'ın İstanbul'da astsubay olarak görev yaptığı ve bayram tatili için memleketi Buldan'a geldiği öğrenildi. Bu acı kaza, aile ve yakınları için büyük bir kayba neden oldu.