Denizli'de Sahte Kan Raporu Operasyonu: 42 Gözaltı, 100 Ehliyet İptal Edilecek

Denizli'de düzenlenen operasyonda sahte kan raporuyla ehliyet iadesi sağlandığı iddiasıyla 42 şüpheli yakalandı; 100 sürücünün ehliyeti iptal edilecek.

Yayın Tarihi: 08.10.2025 21:23
Güncelleme Tarihi: 08.10.2025 21:23
Denizli'de sahte kan raporu operasyonu: 42 gözaltı

Denizli'de alkollü olduğu için ceza alıp ehliyetine el konulan sürücülerin yerine başkalarının kan tahlili yaptırarak raporları değiştirdiği iddiasıyla yürütülen operasyonda 42 şüpheli yakalandı. Soruşturma kapsamında sahte raporla ehliyet iadesi sağlanan 100 kişinin belgelerinin iptal edileceği belirtildi.

Operasyonun detayları

Valilik açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri hastanelerde alkollü sürücülerin yerine başkalarının kan vererek rapor düzenlendiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan tespitlere göre, alkollü sürücülerin yerine başkaları aynı gün sağlık kuruluşlarına gidip kan veriyor, farklı yöntemlerle tahlil sonuçları değiştirilerek promil oranları yasal sınırın altına çekiliyordu.

Açıklamada, bu kapsamda yürütülen çalışmalarda 7-8 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda ilk etapta 18 şüphelinin gözaltına alındığı, toplamda ise 42 şüpheli yakalandığı kaydedildi.

Soruşturma ve hukuki süreç

Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu, tutanak tutulan alkollü sürücünün yerine başkasının kan tahlilini almaya aracılık eden bir kamu çalışanı da tespit edildi. Şüphelilerin, el konulan ehliyetlerini geri alabilmek için para karşılığında anlaştıkları kişileri hastaneye götürüp alkolsüz kişilerin kan tahlili raporuyla mahkemeye başvurduğu belirlendi.

İncelemeler sonucunda sahte kan raporu aldığı tespit edilen 100 sürücünün ehliyetlerinin iptal edileceği, konuyla ilgili adli işlemlerin ise sürdüğü bildirildi.

