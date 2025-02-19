Denizli'de Sporcu Öğrencileri Taşıyan Midibüs Devrildi: 18 Yaralı Taburcu, 2 Kayıp

Denizli'de sporcu öğrencileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 18 kişi taburcu oldu, sürücü ve 7 öğrencinin tedavisi sürüyor.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 12:00
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 12:00
Denizli'de Sporcu Öğrencileri Taşıyan Midibüs Devrildi: 18 Yaralı Taburcu, 2 Kayıp

Denizli'de Trajik Midibüs Kazası

Denizli'nin Buldan ilçesinde sporcu öğrencileri taşıyan midibüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada yaralanan 26 kişiden 18'i tedavilerinin ardından taburcu edildi. Kaza, B.G. (66) isimli sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gerçekleşti.

Sürücü ve Öğrencilerin Durumu

Kazanın ardından kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan 18'inin tedavisi tamamlandı. Ancak sürücü B.G. ve 7 öğrencinin tedavisi ise hâlâ devam ediyor. B.G.'nin hastanede alınan ilk ifadesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybettiğini ve olaydan dolayı üzüntü duyduğunu söylediği öğrenildi.

Kayıplar: Nisa Yıldızer ve Zeynep Bozkurt

Kaza sırasında yaşamını yitiren Nisa Yıldızer (15), Mustafa Kaya Spor Lisesi 9. sınıf öğrencisiydi. Genç sporcu, 3 yaşında jimnastiğe başlamış ve lisede haltere ilgi duymuştur. Basketbol ve ragbi gibi branşlarda da yetenekleri olan Nisa, öğretmenleri ve arkadaşları tarafından çok sevilmekteydi.

Diğer bir kayıp ise Beden Eğitimi Öğretmeni Zeynep Bozkurt (64) oldu. Öğretmen Bozkurt, 31 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra emeklilik planları yapıyordu. Mesleği boyunca birçok başarılı sporcunun yetişmesine katkıda bulunduğu biliniyor.

Olayın Ardındaki Bilgiler

Kaza, İzmir'den Denizli'ye giden ve 19-21 Şubat'ta 40 ilden 402 sporcunun katılacağı Okul Sporları Genç Kızlar Halter Türkiye Şampiyonası'na katılacak öğrencileri taşıyan midibüsün, Yenicekent Mahallesi yakınlarında tarlaya devrilmesi sonucu gerçekleşti. Kaza sonrası bölgede geniş çaplı bir yardım ve kurtarma çalışması başlatıldı.

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