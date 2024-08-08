Denizli'de Trafik Kazası: 4 Yaralı

Denizli'de Yaralılar Trafik Kazasında Güvenlik Kamerasında

Denizli'nin Tavas ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında toplamda 4 kişi yaralandı. Olay, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kaza Anı Anbean Kayıt Altına Alındı

İsmail G. (38) yönetimindeki 20 ACF 481 plakalı otomobil, Karahisar Mahallesi'nde Halil Y. tarafından kullanılan plakasız motosiklete çarptı. Kaza anı, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Kaza sonrası bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan motosiklet sürücüsü ile otomobildeki Sümer Ç. (28) ve Sercan G. (33), Tavas Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı.

Yardımseverler Olay Yerinde

Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar, yaralılara yardım etmeye çalıştılar. Olayın güvenlik kameralarındaki görüntüler, kaza anı ve sonrasındaki yardımlaşmayı gözler önüne serdi.