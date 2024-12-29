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Denizli'de Trafik Kazası: Aile Toprağa Verildi, Yaralı Hayatını Kaybetti

Denizli'deki trafik kazasında hayatını kaybeden aile, son yolculuğuna uğurlandı. Yaralanan 78 yaşındaki Özcan Turan hastanede yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 29.12.2024 23:13
Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 23:13
Denizli'de Trafik Kazası: Aile Toprağa Verildi, Yaralı Hayatını Kaybetti

Denizli'nin Buldan ilçesinde önceki gün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden anne, baba ve 9 yaşındaki çocukları son yolculuğuna uğurlandı. Kazada yaşamını yitiren Ali Küçükuysal (37), eşine Sultan (33) ve oğulları Celal'in (9) cenazeleri, Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morgundan alınarak, Kadıköy Mahallesi'ndeki evlerine getirildi.

Burada yapılan helallik töreninin ardından, cenazeler mahalle camisinde ikindi vakti kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Ayrıca, kaza sonucunda ölenlerin sayısının 4'e yükseldiği bildirildi. Diğer araçta yolcu konumunda bulunan ve Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören 78 yaşındaki Özcan Turan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer sürücü Turgay Turan ve araçtaki Ayfer Turan (59) ise Denizli Devlet Hastanesi'nde tedavi altında.

Denizli'nin Buldan ilçesinde Turgay Turan (59) yönetimindeki 59 AHR 542 plakalı otomobil, Tosunlar-Buldan kara yolunda Ali Küçükuysal (37)ın kullandığı 20 GD 004 plakalı otomobille çarpışmış, kazanın ardından aile hastaneye kaldırılmış ancak Kurtarılamamıştı.

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