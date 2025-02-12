Denizli'de Yayanın Ölümü: Otomobil Çarpması Sonrası Cenaze Töreni Düzenlendi

Denizli Pamukkale'de Kaza Sonrası Acı Kaybı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, otomobilin çarptığı 75 yaşındaki yaya, hastanede yaşamını yitirdi.

Olayın Detayları

20 AE 002 plakalı otomobili kullanan D.E., Acıpayam Bulvarı'nda yolun karşısına geçmaya çalışan Nail Subaşı'na çarptı. Olay, vatandaşlar tarafından sağlık ve polis ekiplerine bildirildi.

Yaralı Subaşı, olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen Subaşı hayatını kaybetti. Sürücü D.E. gözaltına alındı.

Cenaze Töreni ve Katılımlar

Yaslı aile, Subaşı'nın AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu'nun dayısı olduğunu öğrenince derin bir üzüntü yaşadı. Nail Subaşı'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morgundaki işlemlerinin ardından yaşadığı Bağbaşı Mahallesi’ndeki evinin önüne getirildi. Burada helallik alındı.

Cenaze, Bağbaşı Camisi'nde gerçekleştirilen namazın ardından mahalle mezarlığına defnedildi. Törene, Vali Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu ve Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan gibi önemli isimler katıldı.