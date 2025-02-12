DOLAR
36,11 -0,19%
EURO
37,44 -0,11%
ALTIN
3.359,28 -0,14%
BITCOIN
3.443.478,14 -0,26%

Denizli'de Yayanın Ölümü: Otomobil Çarpması Sonrası Cenaze Töreni Düzenlendi

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hastanede hayatını kaybetti, cenaze töreni gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 18:35
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 18:35
Denizli'de Yayanın Ölümü: Otomobil Çarpması Sonrası Cenaze Töreni Düzenlendi

Denizli Pamukkale'de Kaza Sonrası Acı Kaybı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, otomobilin çarptığı 75 yaşındaki yaya, hastanede yaşamını yitirdi.

Olayın Detayları

20 AE 002 plakalı otomobili kullanan D.E., Acıpayam Bulvarı'nda yolun karşısına geçmaya çalışan Nail Subaşı'na çarptı. Olay, vatandaşlar tarafından sağlık ve polis ekiplerine bildirildi.

Yaralı Subaşı, olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen Subaşı hayatını kaybetti. Sürücü D.E. gözaltına alındı.

Cenaze Töreni ve Katılımlar

Yaslı aile, Subaşı'nın AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu'nun dayısı olduğunu öğrenince derin bir üzüntü yaşadı. Nail Subaşı'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morgundaki işlemlerinin ardından yaşadığı Bağbaşı Mahallesi’ndeki evinin önüne getirildi. Burada helallik alındı.

Cenaze, Bağbaşı Camisi'nde gerçekleştirilen namazın ardından mahalle mezarlığına defnedildi. Törene, Vali Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu ve Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan gibi önemli isimler katıldı.

İLGİLİ HABERLER

SGK'dan Müjdeli Haber: Milyonlarca Kişiye Toplu Para İadesi

2025'te Ramazan Pidesi ve Ekmeğine Zam Geldi!

Merkez Bankası Faiz İndirimleriyle Kredilerde Yeni Dönem Başladı

Türkiye'de Promosyonda Tarihi Karar: Bursa'da 29 Milyon TL Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocaeli'de Baba-Kız Bıçaklı Kavga Davasında Müthiş Gelişme
2
Bolu'da Yoğun Kar Yağışı Etkili Oluyor
3
Brezilya, ABD'nin Gümrük Vergilerine Karşılık Vermeyi Planlıyor
4
Ferdi Tayfur İçin Adana'da Mevlit Töreni Düzenlendi
5
Bakan Göktaş'tan Yaşlılara Özel Huzurevi Açılışı ve Destek Müjdesi
6
Balıkesir'de Sahte Polis Çetesi Tutuklandı: 57 Bin Lira Gasbedildi

Kuantum bilgisayarında teleportasyon başarıyla gerçekleşti! Teleportasyon nedir ve gelişim süreci nasıl?

Denizli'de Ramazan İçin Kent Market Açılıyor!

Ankara'da Toplu Ulaşıma Yüzde 23.8 Zam Bekleniyor

SGK'dan Müjdeli Haber: Milyonlarca Kişiye Toplu Para İadesi

Türk Kırmızı Etinde Önemli Destek: Fiyatlar Düşebilir!

Türkiye'de Promosyonda Tarihi Karar: Bursa'da 29 Milyon TL Dağıtıyor

Emeklilere Müjde! 2025'te Bayram İkramiyesi 4.500 TL-5.000 TL Olacak

Emeklilerin Maaşları Tehlike Altında! 1 Ekim 2008 Dikkat!

Merkez Bankası Faiz İndirimleriyle Kredilerde Yeni Dönem Başladı

PTT Kapınıza Parayı Getiriyor: 2025'te Elektrik Faturalarınıza Devlet Desteği!

2025'te Ramazan Pidesi ve Ekmeğine Zam Geldi!

İBB 1.532 Personel Alımı İlanı: Başvurular Başlıyor