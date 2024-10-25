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Denizli'deki Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Denizli'de başlayan orman yangınına yoğun havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 10:00
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 10:04
Denizli'deki Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Denizli'deki Orman Yangınına Sürekli Müdahale

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, Başkarcı Mahallesi bellirtilen Başkarcı Dağı'nda meydana gelen orman yangınına müdahale çalışmaları devam ediyor. Yangın, dün akşam saatlerinde başlayarak rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı.

İlk Müdahale ve Güncel Çalışmalar

Gece boyunca kara ekipleri yangına müdahale ederken, sabah saatleriyle birlikte çalışmalar daha da yoğunlaştı. Sarp ve dağlık arazide ilerleyen yangını söndürme çalışmaları için Denizli Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı toplam 48 personel, 11 araç, 16 arazöz, çeşitli iş makineleri ve 2 helikopter etkin bir şekilde görev almaktadır.

Yardım Çalışmalarına Destek

Yangının kontrol altına alınması için tüm ekipler seferber olmuş durumda. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangının söndürülmesi için yerel halk ve çeşitli gönüllü kuruluşların da destek vermesi bekleniyor. Yangına müdahalenin başarıyla sürdürülmesi için tüm imkanlar seferber edilmiştir.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale...

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale...

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

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