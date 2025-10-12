Denizli Merkezefendi'de Halk Ekmek Fabrikasına 'Fare' İddiasıyla Denetim

Denizli'nin Merkezefendi Belediyesine ait halk ekmek fabrikasında sosyal medyada paylaşılan fare görüntüleri üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri inceleme yaptı.

Ekipler, belediyenin Bozburun Mahallesi'nde faaliyet gösteren fabrikaya gece saatlerinde giderek tesis içinde denetim gerçekleştirdi.

Denetimde tespitler

Fabrika içerisinde yapılan incelemeler sırasında zeminde ölü fare tespit edildi; kalorifer peteklerinin küflendiği görüldü.

Görevliler, hamur karma makinesinin bulunduğu alan ile diğer bölümlerde detaylı hijyen incelemeleri yaptı.

Hukuki süreç

Fabrika hakkında 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı ve Gıda ve Yem Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince tutanak hazırlandı.

Denizli'nin Merkezefendi Belediyesine ait halk ekmek fabrikasında fare gezdiği ileri sürülen görüntülerin sosyal medyada yayımlanmasının ardından denetim yapıldı.