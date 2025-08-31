Denizli Pamukkale'de Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale
Müdahale sürüyor
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, Yeniköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. Olayın çıkış nedeni henüz belirlenemedi.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Müdahale kapsamında 2 helikopter, 6 arazöz, 3 ilk müdahale aracı ve 25 personel yangına karadan ve havadan müdahale ediyor.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Gelişmeler geldikçe kamuoyuyla paylaşılacaktır.