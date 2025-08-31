DOLAR
Denizli Pamukkale'de Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde orman yangını çıktı. Ekipler 2 helikopter, 6 arazöz, 3 ilk müdahale aracı ve 25 personelle müdahalede bulunuyor.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 17:03
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 17:03
Denizli Pamukkale'de Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale

Denizli Pamukkale'de Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale

Müdahale sürüyor

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, Yeniköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. Olayın çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Müdahale kapsamında 2 helikopter, 6 arazöz, 3 ilk müdahale aracı ve 25 personel yangına karadan ve havadan müdahale ediyor.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Gelişmeler geldikçe kamuoyuyla paylaşılacaktır.

