Deprem Konutları Hak Sahiplerine Teslim Edildi

Deprem Konutları Kura ile Teslim Edildi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerden etkilenen Gaziantep, Kahramanmaraş ve Kilis'te yapımı tamamlanan deprem konutları, hak sahiplerine kurayla teslim edildi.

Gaziantep'te Kura Töreni

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde tamamlanan 5 bin 259 konut için özel bir kura töreni düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katıldığı etkinlikte, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, hak sahibi ailelere anahtarlarını teslim etti.

Emekli imam Murat Tuğ, yeni evine kavuştuğu için duyduğu mutluluğu dile getirerek: "Allah devletimize zarar vermesin. 11 ilde çalışmalar sürekli devam ediyor. Ben Hataylıyım, orada da çalışmalara tanık oldum, süreci çok beğendim. Devletimizin kıymetini bilelim." şeklinde konuştu.

Kahramanmaraş'ta Konut Teslimi

6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta ise 3 bin 135 konutun teslimi için başka bir kura töreni gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bağlantıyla katıldığı bu törende Yanık ailesi, yeni evlerinin anahtarlarını aldı.

Hatice Yanık, yaşadığı yıkımın ardından yeni bir eve sahip olmanın sevincini paylaşarak: "Evimiz yıkıldı ama yeni ev almak mutluluğu bir başka. İyileşmek için güzel bir başlangıç yapıyoruz." dedi.

Depremzede Ali Buğra Çanakçı ise: "Çok acılar yaşadık, ama bu ev TOKİ tarafından yapılması bizim için çok güzel oldu. Yaralarımız kapandı, herkese hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Kilis’te Anahtar Teslim Töreni

Kilis'te de Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı bağlantıyla katıldığı törende Kilis Valisi Tahir Şahin, hak sahibi ailelere anahtarlarını teslim etti. Ev hanımı Yüksel Güvenliler, evine kavuşmanın mutluluğunu dile getirerek: "Sayın Cumhurbaşkanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Törene, Kilis milletvekilleri, partinin il başkanları ve yerel yöneticiler de katıldı.