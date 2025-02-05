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Depremzede Öğrenciler, 'Yüzer Okul' Karadeniz Lifeship Rauf Bey'i Ziyaret Etti

İskenderun'da deprem sonrası üniversiteye yerleşen öğrenciler, eğitim destekleri için 'yüzer okul'u ziyaret etti.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 10:30
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 10:30
Depremzede Öğrenciler, 'Yüzer Okul' Karadeniz Lifeship Rauf Bey'i Ziyaret Etti

Depremzede Öğrenciler, 'Yüzer Okul' Ziyareti Gerçekleştirdi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremler sonrasında Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan öğrenciler, eğitim süreçlerine destek olan Karadeniz Lifeship Rauf Bey Gemisi'ni ziyaret etti. Deprem felaketinin ardından İskenderun Limanı'na demir atan 'yüzer okul'da 10 Nisan 2023 tarihinden bu yana eğitim öğretime ara verilmedi.

Tam Donanımlı Eğitim İmkanları

Birçok okulun yıkılması ya da hasar görmesi sebebiyle gemide eğitim alan öğrenciler, bilgisayar laboratuvarlarından dersliklere, barınma ve sağlık imkanlarına kadar her türlü olanağa sahip oldular. Gemi, 2024-2025 eğitim öğretim yılı itibarıyla, depremde hasar gören Antakya'daki Osman Ötken Anadolu Lisesi öğrencilerine kapılarını açacak.

Başarı Hikayeleri

Şu anda 500 lise öğrencisinin eğitim gördüğü gemiyi, başarıyla üniversiteye yerleşen öğrenciler ziyaret etti. 21 yaşındaki Müzeyyen Doğal, gemide sınav hazırlığı yaparak İskenderun Teknik Üniversitesi Denizcilik ve Ulaştırma Hizmetleri Bölümü'ne yerleştiğini belirtti. Doğal, "O anda çok kötü durumdaydım, gemi bana çok şey kattı." ifadelerini kullandı.

22 yaşındaki Göşe Demir ise öğretmenlerin desteğiyle başarılı olduğunu ve Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'ne yerleştiğini dile getirdi. Demir, "Bu gemide 24 saat içinde öğretmenlerimizden ders alabiliyor olmak çok iyiydi." şeklinde konuştu.

19 yaşındaki Selahattin Açıkgöz da Dokuz Eylüll Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'ne yerleştiğini aktararak, "Buradaki anılarımı, arkadaşlarımı özlüyorum." dedi.

Eğitim Koordinasyon Yöneticisi Zeynep Şahin'in Mesajı

Karadeniz Lifeship Rauf Bey Akademi Eğitim Koordinasyon Yöneticisi Zeynep Şahin, gemiden ayrılan öğrencilerine eğitim hayatları boyunca destek vermeye devam ettiklerini belirtti.

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