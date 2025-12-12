Derince'de Yelken Kulübüne Kaçak Tekne Baskını: 2 Tekneye El Konuldu

Kaçakçılık ve Gümrük Muhafaza ekipleri, izini sürdükleri kaçak deniz küreği teknelerini Kocaeli'nin Derince ilçesinde tespit etti. Harekete geçen ekipler, kulübe yapılan baskında iki tekneye el koydu; tekneler yediemin otoparkına çekildi ve operasyon anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Operasyon detayları

İddiaya göre, ekipler yurda kaçak yollardan sokulduğu belirlenen deniz küreği teknelerinin izini sürdü. Yapılan çalışmada tekneler, Derince'de bir kürek ve su sporlarının kıyı alanında tespit edildi. İncelemelerin ardından bölgeye gelen ekipler iki tekneye el koydu. Öte yandan, diğer teknelerin akıbetinin henüz netlik kazanmadığı ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Yelken Kulübü Yetkilisinin Açıklaması

Olayla ilgili konuşan Derince Yelken Kulübü Başkan Yardımcısı Reyhan Güzelgün Yılmaz, şunları söyledi: "Edirne’den gelen polis ekipleri bizi aradı. Kulüp içinde arama yapacaklarını belirttiler. Konuyla ilgili bir bilgi aldık. Kulübümüze, Derince Belediyesi tarafından yerleştirilen kürek kulübünün kaçakçılıkla bir işleri olmuş. Ekipler geldi, tutanaklarını tuttu, işlemlerini yaptılar ve teknelerini alıp götürdüler. Biz yelken kulübü olarak burada ilk defa böyle bir olayı yaşıyoruz. 15 yıldır buradayız ve bu tarz olayların olabileceğini daha önce yetkili mercilere, Derince Belediyesi’ne, diğer birimlere defalarca anlatmaya çalışmıştık. Şimdi olay resmi şekilde açığa çıkarıldı. Bundan sonraki süreci biz de takip edeceğiz".

