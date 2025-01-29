Destici, BBP'nin 32. Yılında Muhsin Yazıcıoğlu’nu Andı

BBP Genel Başkanı Destici, 32. Kuruluş Yıl Dönümünde Önemli Mesajlar Verdi

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin 32. kuruluş yıl dönümü programında yaptığı konuşmada, kurucu genel başkan Muhsin Yazıcıoğlu’nu anarak, onun sadece bir lider değil, tüm bir milletin kader arkadaşı olduğunu vurguladı. Destici, "Muhsin Yazıcıoğlu bizim, varlığı, varlıktan daha çok yokluğu, mutluluğu, hüznü, inançlarımızı, ideallerimizi, hayallerimizi, sevgilerimizi paylaştığımız kader ve mücadele arkadaşımızdı," dedi.

Taceddin Dergahı'nda Ziyaret

Konuşmasına, Taceddin Dergahı'ndaki kabrini ziyaret ederek başlayan Destici, burada Yazıcıoğlu için dua etti. Daha sonra, bir otelde düzenlenen programda, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki yangında hayatını kaybedenler için başsağlığı dileklerinde bulundu ve yangınla ilgili sorumluların hesap vermesi gerektiğini belirtti.

Büyük Kurultay Vurgusu

Destici, BBP’nin geçmiş 32 yılında Muhsin Yazıcıoğlu’nun fikirlerini ve değerlerini yaşattıklarını ifade ederken, "Biz, sadece milletine sırtını yaslayarak, kurulduğundan beri çizgisinde hiçbir kırıklık olmadan, yolumuza devam edeceğiz," dedi.

Türkiye Yüzyılı Hedefi

Cumhur İttifakı ile birlikte hareket ettiklerini vurgulayan Destici, Türkiye’nin 21. yüzyılı Türk asrı yapma hedeflerine ulaşacaklarını ifade etti. Ayrıca, tüm Türk soylulara çifte vatandaşlık verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Gelecek Planları

BBP olarak önlerinde yoğun bir çalışma süreci olduğunu belirten Destici, bu yıl içerisinde ilçe kongreleri, il kongreleri ve büyük kurultaylarını gerçekleştireceklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kutlama Mesajı

Programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BBP’nin 32. kuruluş yıldönümü için gönderdiği kutlama mesajı da okundu. Programa, çeşitli siyasi partilerden genel başkan yardımcıları, milletvekilleri ve büyükelçiler de katıldı.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin 32. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kurucu genel başkan Muhsin Yazıcıoğlu'nun, Taceddin Dergahı'ndaki kabrini ziyaret etti.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin 32. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kurucu genel başkan Muhsin Yazıcıoğlu'nun, Taceddin Dergahı'ndaki kabrini ziyaret etti.