Destici: Katar'daki Hamas Heyetine Saldırı Bölge Dengelerini Değiştirir

BBP Lideri Mustafa Destici, Katar'daki Hamas müzakere heyetine saldırının bölge dengelerini ve Körfez ülkelerinin Filistin politikalarını olumsuz etkileyeceğini söyledi.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 17:11
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 17:12
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) toplantısı öncesinde düzenlediği basın toplantısında İsrail'in Katar'da Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısını değerlendirdi.

Saldırının bölgesel etkileri

Destici, saldırının "sadece bir suikast değil, bölge dengelerini değiştiren ve bilhassa Körfez ülkelerindeki devletlerin bundan sonraki Filistin merkezli politikalarını ciddi ve olumsuz bir şekilde etkileyecek ciddi bir gelişme" olduğunu vurguladı.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının 7 Ekim'de ikinci yılına gireceğini hatırlatan Destici, bu süreçte 60 bini aşkın sivilin hayatını kaybettiğini ve Filistin'in adeta harabeye döndüğünü belirtti.

Türkiye'nin güvenliği ve istihbarat

Doha'ya atılan füzeleri Türkiye'ye yönelik sözde "göz dağı" olarak nitelendiren Destici, "Bu yüzden Türkiye, dostlarını korurken kendi güvenliğini de azami seviyede sağlamalıdır. Türkiye, istihbarat ve güvenlik tedbirlerini artırmalı, olası operatif tehditlere karşı hazırlıklı olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Çocuk suçları ve yargılama

Destici, çocuk yaşta işlenen cinayetlerin mevcut yasaların boşluklarından faydalanılarak cezasız kaldığını, "suça sürüklenen çocuk" kavramının sorunu çözmek yerine ağırlaştırdığını söyledi. Cinayetle biten suçlar ve katalog suçlarda 15 yaş üstü kişilerin çocuk statüsünden çıkarılması ve yargılamaların buna göre yapılması gerektiğini ifade etti.

Eğitim, barınma ve yaşam maliyetleri

Destici, eğitimde fırsat eşitsizliğinin büyüdüğünü, üniversite şehirlerinde yükselen kiralar ve yetersiz yurt imkanlarının hem öğrencileri hem de tayini büyükşehirlere çıkan memurları barınma kriziyle karşı karşıya bıraktığını kaydetti.

Gıda giderleri ve faturalarda vatandaşlara indirimler yapılması, kira artışlarına sınırlama getirilmesi, ihtiyaç olan şehirlerde KYK yurt kapasitelerinin artırılması önerilerinde bulunan Destici, artan eğitim, barınma ve yaşam giderlerinin çocuk sahibi olmayı zorlaştırdığını belirtti.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) toplantısı öncesinde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

