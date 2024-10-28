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Devlet Bahçeli'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajı ve Vurguları

Bahçeli, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda milli birlik ve terörle mücadelede kararlılığın altını çizdi.

Yayın Tarihi: 28.10.2024 14:45
Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 14:45
Devlet Bahçeli'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajı ve Vurguları

Devlet Bahçeli'den 29 Ekim Mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Türkiye’nin komşu coğrafyalarında yaşanan kaos ile milli birlik ve kardeşliğe direnenlere dikkat çekti.

Türkiye'nin Geçmişi ve Geleceği

Bahçeli, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir asrı geride bıraktığını belirterek, yeni yüzyılın ilk yıl dönümüne güçlü bir vizyon eşliğinde adım attığını vurguladı.

Türk Milleti ve Bağımsızlık

"Devir, Türk devri, zaman Türkiye Yüzyılı zamanıdır" diyen Bahçeli, Cumhuriyetin, Türk milletinin tarihteki varlığının ve özgürlük davasının bir eseri olduğunu ifade etti.

Terör ile Mücadele

Bahçeli, Türkiye Cumhuriyeti’nin etnik ve mezhepsel bir açmazı olmadığını, mevcut sorunun bölücü terör sorunu olduğunu vurgulayarak, "Bu ihanetin kökü kazınacaktır" dedi.

TUSAŞ Saldırısı ve Sonuçları

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’ne yönelik terör saldırısını kınayan Bahçeli, terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi. Terör ve bölücülüğü milli hafızadan atma hedefinde sapma olmayacağını belirtti.

Büyüyen Türk Milletinin Dayanışması

Bahçeli, milli birlik ve beraberliğin önemini vurgulayarak, Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın temellerinin elbirliğiyle atılacağına olan inancını dile getirdi.

Bütün şehitleri rahmetle anan Bahçeli, Türk milletinin Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayarak, vatandaşlara sevgi ve saygılarını sundu.

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