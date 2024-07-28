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Devlet Himayesinde Büyüyen 15 Bin Çocuk için Aile Ortamları Oluşturuluyor

15 bin çocuk, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sağladığı aile ortamında büyüyor. Eğitim ve sağlık hizmetleri destekleniyor.

Yayın Tarihi: 28.07.2024 10:27
Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 10:27
Devlet Himayesinde Büyüyen 15 Bin Çocuk için Aile Ortamları Oluşturuluyor

Devlet Destekli Aile Ortamında Büyüyen Çocuklar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 15 bin çocuğun devlet korumasında sıcak bir aile ortamında büyütüldüğünü duyurdu. Bakan Göktaş, 1185 çocuk evi, 115 çocuk evi sitesi ve 62 ihtisaslaşmış çocuk evi ile bu hedefe ulaştıklarını ifade etti.

Aileyi Temel Alan Hizmet Modelleri

Bakan Göktaş, yaptığı açıklamada, çocukların öz aileleri ya da yakınları yanında bakılması gerektiğini, mümkün olmadığında ise koruyucu aile ve evlat edinme gibi aile odaklı hizmetlerden yararlandıklarını aktardı. Göktaş, “Çocuklarımıza ev tipi bakım kuruluşlarında hizmet sunuyoruz.” şeklinde konuştu.

Sağlıklı Büyüme Ortamı İçin Yenilikler

Eski koğuş tipi yatakhanenin yerini, aile ortamına en yakın ev tipi yatılı sosyal hizmet birimleri aldı. Göktaş, “Artık zorlu koşullardan uzak, sıcak bir ortamda büyüyen çocuklarımız, ihtiyaçlarına uygun inşa edilen ev tipi kuruluşlarda yaşıyorlar.” dedi.

Bakım Personeli ve Eğitim

Bakan Göktaş, bakım personelinin niteliklerinin artırılması için eğitim programları düzenlendiğini belirtti. “2002 yılında 20-25 çocuğa bir bakım personeli düşüyordu; şimdi ise bu oran 2 çocuğa 1 personel.” diyen Göktaş, personelin psikoloji, çocuk gelişimi ve sosyal hizmet gibi alanlardan mezun olduğunu da sözlerine ekledi.

Devlet himayesindeki çocuklar, sundukları hizmetlerle her alanda destekleniyor ve karşılaştıkları zorlukları aşabilmeleri için gerekli imkanlar sağlanıyor.

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