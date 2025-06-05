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Devletten Genç Girişimcilere 2 Milyon TL Destek Müjdesi

Bayram sonrası genç girişimcilere 2 milyon TL geri ödemesiz destek müjdesi! Son başvuru tarihi 30 Haziran.

Yayın Tarihi: 05.06.2025 16:49
Güncelleme Tarihi: 05.06.2025 16:49
Devletten Genç Girişimcilere 2 Milyon TL Destek Müjdesi

Devletten Genç Girişimcilere 2 Milyon TL Destek Müjdesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, bayram coşkusunun ardından genç girişimciler için tarihi bir destek programı duyurdu. Bayram sonrası adeta bir "ikinci bayram" yaşatacak olan bu program ile yeni iş fikirleri geliştiren veya mevcut işletmelerini büyütmek isteyen genç girişimcilere 2 milyon liraya kadar geri ödemesiz destek sağlanacak.

Bakan Kacır’dan Destek Müjdesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bu önemli gelişmeyi sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Genç girişimcilere yönelik her türlü desteklerinin devam ettiğini vurgulayan Bakan Kacır, özellikle Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) alanında faaliyet gösteren gençlerin ihtiyaçlarını karşılamak için çalıştıklarını belirtti. Bu destek kapsamında, çalışan maaşlarından yazılım giderlerine, makine-teçhizat alımından danışmanlık hizmetlerine kadar birçok kalemde katkı sağlanacak.

Son Başvuru 30 Haziran’da

Bu tarihi destek için son başvuru tarihi 30 Haziran olarak belirlendi. Bu tarihe kadar başvurusunu tamamlayan girişimciler, 2 milyon liraya kadar olan destekten yararlanma fırsatına sahip olacaklar. Başvuru sürecine dair detaylar ve gerekli belgeler ise Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB)’in resmi internet sitesi olan kosgeb.gov.tr üzerinden öğrenilebilir.

İlk 3 Yıl Ödeme Yok

Devletin genç girişimcilere sunduğu desteğin en dikkat çekici yanlarından biri geri ödeme koşulları. Bakan Kacır’ın verdiği bilgilere göre, bu destekten yararlanan girişimciler, aldıkları paranın geri ödemesine tam 3 yıl sonra başlayacaklar.

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