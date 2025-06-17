Dicle Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Toplantısı Siirt'te Gerçekleşti

Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) Yönetim Kurulu Toplantısı, Siirt'te, Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya'nın ev sahipliğinde yapıldı.

Siirt Valiliği Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya, DİKA Yönetim Kurulu Dönem Başkanı Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Batman Valisi Ekrem Canalp, Şırnak Valisi Birol Ekici, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, DİKA Genel Sekreteri Aykut Aniç ve yönetim kurulu üyeleri katılım sağladı.

Toplantının Ana Teması ve Projeler

Vali Kızılkaya, toplantının Siirt'te gerçekleştirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu buluşmanın hayırlara vesile olmasını umduğunu ifade etti. DİKA Yönetim Kurulu Dönem Başkanı Tuncay Akkoyun, bu yılki üçüncü toplantının yapıldığını belirtti.

Akkoyun, DİKA'nın 2025 yılında Batman ilinde yürüttüğü bir güdümlü projenin tamamlandığını, Siirt'te yürütülecek bir güdümlü proje için ise bakanlık onayı beklediklerini aktardı. Ayrıca, Siirt ve Şırnak'ta yürütülecek toplam üç güdümlü projenin fizibilite çalışmalarının devam ettiğini vurguladı.

Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP) kapsamında 3, Çalışan ve Üreten Gençler Programı (ÇÜGEP) ile 3, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) ile 8 projenin desteklenmeye devam ettiğini bildiren Akkoyun, bakanlık programları aracılığıyla 2024-2025 yıllarında bölgeye toplam 161.9 milyon lira ek kaynak sağlanacağını açıkladı.

Uluslararası Projeler ve İşbirlikleri

Uluslararası projeler bağlamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen yeşil dönüşüm odaklı SoGreen Projesinin başlatıldığını, bu proje için DİKA’ya TR3 Bölgesi için 16 milyon avro kaynak tahsis edildiğini belirtti. Ayrıca, AB finansmanları ile yürütülen Sosyal Girişimcilik, Güçlendirme ve Uyum Projesi (SEECO) kapsamında Mardin'de gerçekleştirilen projelere de değinen Akkoyun, Mardin Artuklu Üniversitesi bünyesinde Türkiye'deki ilk glütensiz ürünler fırının hayata geçirildiğini aktardı.

Ayrıca, Türkiye'de gençlik merkezlerinde yer alan ilk yazılımcı girişim merkezi ve Mardin'in ilk kuluçka merkezinin tamamlandığını duyurdu. Ömerli ilçesi'nde tarım makineleri ortak kullanım merkezine destek sağlandığını da sözlerine ekledi.

Akkoyun, DİKA'nın 2025 yılı Ocak-Haziran döneminde 55.1 milyon lira destek ödemesi gerçekleştirdiğini belirterek, bölgedeki 4 ilde yerel potansiyelin açığa çıkarılması amacıyla belirlenen yatırım konularının Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na sunulacağını ifade etti. Toplantı, daha sonra basına kapalı olarak devam ederek, ajans uzmanları tarafından yürütülen projeler hakkında kurul üyelerine bilgilendirme yapıldı.

Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) Yönetim Kurulu Toplantısı Siirt'te yapıldı. Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya (solda) ve DİKA Yönetim Kurulu Dönem Başkanı Mardin Valisi Tuncay Akkoyun (sağda), toplantıda konuşma yaptı.

Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) Yönetim Kurulu Toplantısı Siirt'te yapıldı. Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya (solda) ve DİKA Yönetim Kurulu Dönem Başkanı Mardin Valisi Tuncay Akkoyun (sağda), toplantıda konuşma yaptı.