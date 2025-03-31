Dicle Nehri'nde Kaybolan Gençten Acı Haber!

Diyarbakır'da Dicle Nehri'nde Kaybolan Sedat Karagöz'ün Cesedi Bulundu
Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde, Dicle Nehri'nde kaybolan 48 yaşındaki Sedat Karagöz'ün cansız bedenine ulaşıldı. Karagöz'ün kaybolduğu yönünde gelen ihbar üzerine olay yerine hızla 112 Acil Sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin başlattığı yoğun arama çalışmalarının ardından, Karagöz'ün cansız bedeni nehirde bulundu. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Karagöz'ün cesedi, Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Diyarbakır'da merkez Sur ilçesi Dicle Nehri'nde kaybolan Sedat Karagöz'ün (48) cansız bedenine ulaşıldı.
Diyarbakır'da merkez Sur ilçesi Dicle Nehri'nde kaybolan Sedat Karagöz'ün (48) cansız bedenine ulaşıldı.