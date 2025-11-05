Didim’de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı, 1 Kg 152 Gr Ele Geçirildi

Didim’de düzenlenen operasyonda M.Y. tutuklandı; 1 kilogram 152 gram esrar, 55 bin TL ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 16:56
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 16:56
Didim’de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı, 1 Kg 152 Gr Ele Geçirildi

Didim’de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı

Didim Narkotik ekipleri gerçekleştirdi

Aydın’ın Didim ilçesinde narkotik ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik bir kişi yakalandı. Operasyonu yürüten birim Didim Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği olarak açıklandı.

Şüpheli olarak yakalanan M.Y. isimli şahsın üstünde ve ikametinde yapılan aramalarda, 1 kilogram 152 gram esrar, 55 bin TL nakit para ile 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti (TCK 188) suçundan işlem yapılan M.Y. isimli şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

DİDİM’DE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 1 TUTUKLAMA

DİDİM’DE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 1 TUTUKLAMA

İLGİLİ HABERLER

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ordu Fatsa'da taş ocağı göçüğü: 2 kişi enkaz altında
2
Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tacir Tutuklandı
3
Dr. Ali Şakir Ergin’e 88’nci Doğum Yılında 'Yozgatlı Bir Münevver' Kitabı Hediye Edildi
4
Sındırgı 'Genel hayata etkili afet bölgesi' ilan edildi
5
Samsun'da Parkta Alkol Alan Kişi Hastanelik Oldu
6
Niğde'de Oto Galeri Önünde Silahlı Saldırı: 1 Yaralı
7
Kristal Bibloya Eşinin Saçını Saklayan 85 Yaşındaki Mustafa Yıldırım Vefat Etti

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi