Didim’de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı, 1 Kg 152 Gr Ele Geçirildi

Didim’de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı

Didim Narkotik ekipleri gerçekleştirdi

Aydın’ın Didim ilçesinde narkotik ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik bir kişi yakalandı. Operasyonu yürüten birim Didim Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği olarak açıklandı.

Şüpheli olarak yakalanan M.Y. isimli şahsın üstünde ve ikametinde yapılan aramalarda, 1 kilogram 152 gram esrar, 55 bin TL nakit para ile 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti (TCK 188) suçundan işlem yapılan M.Y. isimli şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

