Digor Kaymakamı Ahmed Tayyip Kahraman Köy Ziyaretlerini Sürdürüyor

Digor Kaymakamı Ahmed Tayyip Kahraman, Kars’ın Digor ilçesinde yürütülen çalışmaları yerinde görmek ve köylülerin taleplerini dinlemek amacıyla köy ziyaretlerini sürdürüyor.

Eren Köyü Ziyareti ve Görüşmeler

Kaymakam Kahraman, ilçeye bağlı Eren köyünde mahalle sakinleriyle bir araya gelerek ihtiyaçlar, devam eden yatırımlar, altyapı çalışmaları ve sosyal destek konularını ele aldı. Ziyarette vatandaşlar taleplerini doğrudan Kaymakam’a iletme fırsatı buldu ve ziyaretlerden memnuniyetlerini dile getirdi.

Yetkililer Eşlik Etti

Ziyarette Kaymakam Kahraman’a, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ahmet Turan Toksoy ile İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürü Birsen Aydın Dinler eşlik etti.

Devlet ve Vatandaş İletişimi

Kaymakam Kahraman, devletin vatandaşla her zaman iç içe olduğuna dikkat çekerek, vatandaşlardan sorun ve sıkıntılarını bizzat kendisiyle paylaşmalarını istedi.

Kaymakam Kahraman’ın köy buluşmalarına devam edeceği bildirildi.

DİGOR KAYMAKAMI KAHRAMAN KÖYLERDE VATANDAŞLARLA BULUŞUYOR(KARS-İHA)