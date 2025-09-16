Dijital İstanbul: 603 Cami ve 225 Türbeye Karekod Panolar Asıldı

"Dijital İstanbul" projesi ile 603 cami ve 225 türbeye karekod panolar asıldı

Yerli ve yabancı turistlerin tarihi yapılarla ilgili doğru bilgilere kolay erişimini sağlamak amacıyla hayata geçirilen "Dijital İstanbul" projesi kapsamında kentteki 603 cami ve 225 türbe'ye karekod panolar yerleştirildi. Tüm akıllı cihazlarla uyumlu çalışan ve beş dilde hazırlanan karekodlar, ziyaretçilere eserler hakkında detaylı bilgi sunuyor.

Valilikten basın toplantısı: Hedef doğru ve erişilebilir bilgi