Dijital İstanbul: 603 Cami ve 225 Türbeye Karekod Panolar Asıldı

Yerli ve yabancı turistlerin tarihi yapılarla ilgili doğru bilgilere kolay erişimini sağlamak amacıyla hayata geçirilen "Dijital İstanbul" projesi kapsamında kentteki 603 cami ve 225 türbe'ye karekod panolar yerleştirildi. Tüm akıllı cihazlarla uyumlu çalışan ve beş dilde hazırlanan karekodlar, ziyaretçilere eserler hakkında detaylı bilgi sunuyor.
Projeye ilişkin Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 20 yılda ecdat yadigarı eserlerin onarıldığını belirtti. Gül, "Bugün itibariyle 603 camimize, 225 türbemize bu karekodlar yerleştirilmiş oldu. Bu ne demek? Vatandaşlarımızın, yabancı ziyaretçilerimizin gezdiği eserlerin tamamı bu teknolojiyle buluşmuş oldu. İnşallah bundan sonraki etapta yaklaşık 200'ün üzerinde okulumuz var, medresemiz var, onları da tamamladığımızda İstanbul'umuzu gezerken doğru bilgiyi, teknolojik imkanlarla vatandaşlarımıza, ziyaretçilerimize ulaştırmış olacağız." dedi. Vali Gül, projenin günlük kullanımına ilişkin olarak günde yaklaşık on binden fazla ziyaretçinin bu imkandan yararlandığını gördüklerini aktardı. Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir ise projenin İstanbul için önemli bir adım olduğunu vurguladı: "Bugün medeniyetlerin kavşağı ve dünyanın başkenti olan İstanbul için ikinci bir adımı daha atmanın gururunu yaşıyoruz." Özdemir, "İlk adımımızda camilerimiz üzerinden başlayan bu yolculuk bugün çok daha geniş bir ufka taşınıyor. Şimdi İstanbul'un diğer ibadet mekanlarını ve sivil mimari örneklerini de bu kapsama dahil ediyor, şehrin zenginliğini daha bütüncül bir şekilde görünür kılmayı hedefliyoruz." diye konuştu. Projeye Ziraat Katılım Bankasının katkılarıyla; İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Milli Saraylar Başkanlığı ve İl Müftülüğü başta olmak üzere şehrin paydaşlarıyla hazırlanan karekod panolar, ziyaretçilere eserleri yazılı ve sesli olarak aktarıyor. Karekodlar, tüm akıllı cihazlarla uyumlu çalışıyor ve Türkçe, İngilizce, Almanca, Rusça ve Arapça dillerinde hazırlanmış içerik sunuyor. Proje, akıllı şehir yaklaşımıyla tarih, kültür ve mimari detayları bilmek ve paylaşmak isteyen ziyaretçiler için rehber niteliği taşıyor. Bu sayede İstanbul'daki tescilli kültür varlıkları hakkında; yapım yılı, banisi, mimarı ve eserin öne çıkan özellikleri gibi bilgilere doğru, hızlı ve anlaşılabilir biçimde ulaşmak mümkün oluyor. İstanbul Valisi Davut Gül, “Dijital İstanbul” projesi kapsamında, kentteki tüm tarihi cami ve tarihi türbelerin dijitalleştirilmesinde gelinen son durumu, düzenlenen basın toplantısında gazetecilerle paylaştı. Yerli ve yabancı turistlerin tarihi yapılarla ilgili bilgi sahibi olması amacıyla hayata geçirilen "Dijital İstanbul" projesi kapsamında binlerce yıllık tarihi ve kültürel mirasıyla, medeniyetlerin buluşma noktası olan kentteki 603 tarihi cami ve 225 türbeye karekod pano asıldı.
