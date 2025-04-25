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Dilek Yarımadası'nda Acil Durum Tahliye Tatbikatı Düzenlendi

Dilek Yarımadası'nda yapılan tatbikat, orman yangını riskine karşı güvenli tahliye yöntemlerini test etti.

Yayın Tarihi: 25.04.2025 14:40
Güncelleme Tarihi: 25.04.2025 14:40
Dilek Yarımadası'nda Acil Durum Tahliye Tatbikatı Düzenlendi

Dilek Yarımadası'nda Acil Durum Tatbikatı Gerçekleştirildi

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nda acil durum tahliye tatbikatı yapıldı. Bu tatbikat, ziyaretçilerin kurak yaz aylarında orman yangını riski barındıran milli parkta olası acil durumlarda güvenli bir şekilde tahliye edilmelerini sağlamak amacıyla düzenlenmiştir.

Tatbikata, Kuşadası Kaymakamlığı, Milli Park Müdürlüğü, Aydın Orman İşletme Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve jandarma ekipleri katıldı.

Senaryo gereği, milli parkta bulunanlara yangın olduğuna dair anons yapıldı. İlgili kurum temsilcileri, harita üzerinde risk alanlarını belirledi. Orman ekipleri yangına müdahale ederken, jandarma milli parktaki araçların tahliyesini kontrollü bir şekilde gerçekleştirdi.

Ayrıca, Sahil Güvenlik ekipleri olası olumsuz durumlara karşı denizde teknede hazır bekledi. Tatbikat, senaryodaki tüm faaliyetlerin başarıyla icra edilmesiyle sona erdi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nda acil durum...

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nda acil durum tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nda acil durum...

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nda acil durum tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

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