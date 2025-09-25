Dinç: Kumar Bağımlılığı Tüm Bağımlılıkları Aştı

Uluslararası 20. Adli Tıp Günleri'nde Yeşilay sunumu

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Antalya Eğitim ve Sosyal Tesisinde düzenlenen Uluslararası 20. Adli Tıp Günleri kongresinde konuştu. Dinç, bağımlılık ile suç arasındaki bağlantıya dikkat çekerek, "Her türlü bağımlılıkla suç arasında ciddi bir ilişki var. Bağımlılık meselesi sadece insanlarımızın sağlığını değil, geleceğimizi, ekonomimizi de ciddi anlamda etkiliyor."

Kongrede, Adli Tıp Kurumu 5. İhtisas Kurumu Başkanı Prof. Dr. Faruk Aşıcıoğlu ile Yargıtay 10. Ceza Daire Üyesi Harun Mert başkanlığında "Adli Toksikoloji ve Bilirkişilik" konulu panel gerçekleştirildi.

Dinç, panelde "Dünyada Bağımlılıkla Mücadelede Yeşilay Modeli" başlıklı sunum yaptı ve İçişleri Bakanlığı ile ortaklaşa başlattıkları "bağımsızlık seferberliği"ni anlattı. Türkiye genelinde sokaklara, mahallelere inmek zorunda olduklarını vurgulayan Dinç, şubelerin sadece geçen ay mahallelerde 4 bin 500 eczaneyi ziyaret ederek çalışmaya dahil ettiğini söyledi.

Dinç, Yeşilay'ın her yıl 10 milyon öğrenciye bağımlılıkla ilgili eğitim verdiğini, üniversitelerde de faaliyet gösterdiklerini belirterek 180 üniversitede Genç Yeşilay çalışmaları yürütüldüğünü aktardı.

YEDAM verileri ve artan kumar bağımlılığı

Türkiye'nin her şehrinde bulunan Yeşilay Danışmanlık Merkezleri (YEDAM) aracılığıyla psiko-sosyal ve danışmanlık hizmeti verildiğini söyleyen Dinç, YEDAM'ı arayan 1 milyon 468 bin 321 kişiye psikologların cevap verdiğini, 86 bin 89 vatandaşın tedavi sürecine başladığını ve 432 bin 604 seans gerçekleştirildiğini vurguladı.

Dinç, alkol ve madde bağımlılığının öne çıkmasına karşın "Kumar bağımlılığı tüm bağımlılıkları aşmış durumda" uyarısında bulundu. Film ve diziler üzerinden gençlerin bağımlılığa yönlendirilmeye çalışıldığını belirten Dinç, yayınların %69'unda alkol, %40'ında tütün, %1'inde uyuşturucu gösterildiğine dikkat çekti ve bunun gençlerde bağımlılığı normalleştirme tehdidi oluşturduğunu söyledi.

Yasal ve yasa dışı kumar ayrımının yanıltıcı olduğunu belirten Dinç, "Yasa dışı kumar zararlıysa yasal kumar da aynı zarara neden oluyor. Onun için alkol ve sigara reklamı nasıl yasaksa kumar reklamlarının da yasak olması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kongrede, Uluslararası 20. Adli Tıp Günleri Kongre ve Adli Tıp Kurumu Başkanı Hızır Aslıyüksek konuşmacılara panellerin sonunda plaket takdim etti.

