Dışişleri Bakanı Fidan'dan FETÖ İle İlgili Önemli Açıklama

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Önemli Açıklama

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, FETÖ (Fetullahçı Terör Örgütü) elebaşı Fetullah Gülen'in ölümüyle ilgili dikkat çekici bir duyuruda bulundu.

İstihbarat Bilgileri Doğrulandı

Bakan Fidan, "FETÖ örgütü elebaşının ölümünü istihbarat kaynaklarımız da doğruluyor," şeklinde konuştu. Bu ifadesiyle, örgüt liderinin durumu hakkında medyada yer alan spekülasyonlara ışık tuttu. FETÖ ile Mücadele Devam Ediyor

Bakan Fidan'ın açıklamaları, FETÖ ile mücadelede kararlılığın sürdüğüne dair önemli bir mesaj olarak değerlendiriliyor.