Dışişleri Bakanı Fidan'dan Gazze Üzerine Sert Açıklama

Dışişleri Bakanı Fidan'dan Gazze'ye Yönelik Çağrı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze'de yaşanan sorunlara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Fidan, "(Gazze'deki) Soykırımı durdurmak için uluslararası toplum üzerine düşeni yapmalı; İsrail ve destekçileri üzerinde gerekli baskıyı kurmalıdır." şeklinde değerlendirmelerde bulunarak, uluslararası dayanışmanın önemine dikkat çekti.

Uluslararası Toplumun Rolü

Bakan Fidan, uluslararası kuruluşların ve ülkelerin bu kritik dönemde daha etkin bir rol oynaması gerektiğini vurguladı. Bu tür savaşların bir son bulması için kolektif bir çaba gösterilmesi gerektiğini belirtti.