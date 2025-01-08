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Dışişleri Bakanı Fidan: İki Devletli Çözüm Kıbrıs İçin Tek Alternatif

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile düzenlediği basın toplantısında iki devletli çözümün önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 19:05
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 19:05
Dışişleri Bakanı Fidan: İki Devletli Çözüm Kıbrıs İçin Tek Alternatif

Dışişleri Bakanı Fidan'ın KKTC'ye Ziyareti ve İki Devletli Çözüm Vurgusu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Lefkoşa'da gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından düzenlediği ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Fidan, KKTC'nin maruz kaldığı izolasyonun son 50 yıldır "neredeyse sessiz bir insanlık suçu haline" geldiğini dile getirerek, Türkiye'nin bu konudaki çabalarını sürdüreceğini belirtti.

KKTC'ye Selam ve İyi Dilekler

Fidan, KKTC'yi ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en içten selamlarını ve iyi dileklerini KKTC halkına iletti. Fidan, ayrıca Türkiye'nin KKTC ile işbirliğini artırma konusunda kararlı olduklarını vurguladı.

İki Devletli Çözümün Önemi

Bakan Fidan, Kıbrıs sorununun çözüm süreci ile ilgili olarak, "Var olan gerçekliği göz ardı ederek, 50 yıl önceki statükoyu masaya getirmek beyhude bir zaman harcamasıdır" diyerek, iki devletli çözümün kaçınılmaz bir gerçeklik haline gelmesi gerektiğini vurguladı. Fidan, bu yaklaşımın adanın geleceği için en mantıklı yol olduğunu ifade etti.

Uluslararası Destek Çağrısı

Fidan, uluslararası topluma, iki devletli çözüm modelini destekleme çağrısında bulunarak, alternatif çözümlerin pratikte mümkün olmadığını belirtti. Fidan, "Bu süreçte KKTC ve Türkiye'nin dayanışmasının artarak devam edeceğinin altını çizdi. Cumhurbaşkanımızın bu konudaki iradesi açıktır ve biz de üzerimize düşeni yapacağız" dedi.

Umut Dolu Bir Gelecek

Son olarak Fidan, Kıbrıs'ta iki devletli çözüm konusunda umutlu olduğunu belirterek, uluslararası toplumun ve bölgedeki aktörlerin bu gerçeği kabul etmesi gerektiğini sözlerine ekledi. Adada yeni bir kalkınma ve refah sürecinin start alması için iki devletli çözümün şart olduğunu ifade etti.

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