Dışişleri Bakanı Fidan, Singapurlu Mevkidaşı ile Güney Afrika'da Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Singapur Dışişleri Bakanı Vivian Balakrishnan ile Güney Afrika'da bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, bu önemli görüşme Johannesburg'da düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde gerçekleşti.

Bakan Fidan, mevkidaşıyla uluslararası ilişkiler ve ikili işbirlikleri konularında değerlendirmelerde bulundu. Bu toplantının, iki ülke arasında dostane ilişkilerin pekişmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Dışişleri Bakanlığı, görüşmeye ilişkin gelişmeleri X sosyal medya platformu'ndan paylaşarak halkı bilgilendirdi.