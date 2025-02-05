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Dışişleri Bakanı Fidan: Suriye PKK'lılarını Geri Gönderecek ya da İmha Edecek

Dışişleri Bakanı Fidan, Suriye'nin PKK'lıları geri göndereceğini veya imha edeceğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 11:30
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 11:30
Dışişleri Bakanı Fidan: Suriye PKK'lılarını Geri Gönderecek ya da İmha Edecek

Dışişleri Bakanı Fidan'dan Kritik Açıklama

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye devletinin "kendi milli bütünlüğünü sağlamak" amacıyla önemli bir adım atacağını açıkladı. Fidan, Suriye'nin çeşitli ülkelerden gelmiş tüm PKK'lıları ya geri göndereceğini ya da imha edeceğini vurguladı.

Suriye'nin Milli Bütünlüğü

Bakan Fidan, bu konuda Suriye'nin kararlılığının altını çizerken, PKK'nın Suriye üzerindeki olumsuz etkilerine de dikkat çekti. Bu durumun, Suriye'nin egemenliği ve güvenliği açısından kritik önem taşıdığına işaret etti.

Fidan'ın açıklamaları, Türkiye'nin Suriye politikasındaki güncel gelişmelerle birlikte, bölgedeki terörizme karşı duruşunu da net bir şekilde ortaya koyuyor.

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