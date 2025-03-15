Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye'nin Suriye Politikası ve Güvenlik Vizyonunu Açıkladı

Dışişleri Bakanı Fidan, Gündemi Değerlendirdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TV100 canlı yayınına katılarak Türkiye'nin dış politikası ve Suriye hakkında önemli bilgiler paylaştı. Fidan, "Avrupa, Amerika'nın olmadığını varsaydığı yeni bir güvenlik mimarisi geliştirirken, Türkiye'nin rollerinin parametrelerinin değiştiğini” vurguladı.

Suriye'de Yeni Bir Dönem Başlıyor

Bakan Fidan, 8 Aralık 2024'te Suriye'de başlayacak "yeni bir dönemin" tarihi fırsatlar sunduğunu belirterek, Suriye halkının zor bir geçmişin kalıntıları ile yüzleşmekte olduğunu ifade etti. "Yeni yönetim, ulusun yeniden ayağa kalkmasına odaklanmış durumda" dedi.

Uluslararası Destek ve Yardımlaşma

Suriye'nin uluslararası topluma ve Türkiye'ye ihtiyaç duyduğunu belirten Fidan, Türkiye'nin kardeşlerine yardım etme sorumluluğu taşıdığını kaydetti. "Modern bir devlet imkanı ile Suriye halkına destek sunmak önemli" ifadesini kullandı.

Güvenlik ve İstikrar Vurgusu

Suriye'de normal hayata dönüşün büyük bir önem taşıdığını vurgulayan Fidan, "Güvenliğin sağlanması, istikrarın tesis edilmesi gerekmektedir. Mültecilerin geri dönüşü için de bu şart. Gelişmeleri görmekteyiz ancak daha fazla çaba sarf etmeliyiz" dedi.

Provokasyonlar ve Güvenlik Önlemleri

Fidan, Suriye'deki gerilimlere ilişkin, "Provokasyon uyarısında bulunduk fakat bu türden eylemlerden kaçınmalıyız. Nusayri kesim üzerinde bazı projelerin varlığına dair endişeliyiz" şeklinde açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin Suriye ile İlişkileri

Bakan Fidan, Suriye'nin yeni yönetimi ile olan ilişkilerin üzerine `SDG` ile imzalanan anlaşmanın detaylarının ele alındığını ve Türkiye'nin endişelerinin gündeme geldiğini kaydetti. "Kürt halkına haklarının verilmesi kesinlikle gerekmektedir fakat bu sürecin güvenlik ve istikrar çerçevesinde ilerlemesi önemlidir" diye ekledi.

ABD-Avrupa İlişkileri ve Türkiye'nin Rolü

Fidan, ABD'nin Avrupa'daki güvenlik şemsiyesinin sorgulanmaya başlanmasıyla Türkiye'nin rolünün arttığını ifade ederek, Türkiye ile Avrupa ülkeleri arasındaki ticaret ilişkilerinin güçlenmiş olduğuna dikkat çekti.

Rusya-Ukrayna Savaşı ve Türkiye'nin Arabuluculuk Rolü

Fidan, Türkiye'nin, Rusya-Ukrayna çatışmasında barış sağlama noktasında rol oynamaya hazır olduğunu belirtti. "Barışın sürekli sağlanması için her türlü katkıyı yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Sonuç ve Gelecek Perspektifi

Dışişleri Bakanı Fidan, ABD-Türkiye ilişkilerine dair önemli mesajlar vererek, yapıcı bir diplomasi ile ilişkilerin daha da güçlenebileceğini vurguladı. Türkiye'nin ulusal çıkarlarını gözeterek bölgesel barış ve huzur için kararlılıkla ilerlediğini belirtti.