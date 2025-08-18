Dışişleri Bakanı Hakan Fidan NSosyal'e Katıldı: İlk Gönderi Erdoğan'ın Paylaşımı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan NSosyal'e Katıldı

İlk paylaşımı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gönderisi oldu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, sosyal medya platformu NSosyal'e katıldı ve burada ilk gönderisini paylaştı.

Fidan'ın platformdaki ilk paylaşımı, takipçileriyle paylaştığı üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu sabah yaptığı gönderiye işaret ediyor.

Erdoğan, NSosyal'deki ilk paylaşımında, 1999'daki şiir albümünde seslendirdiği şair Erdem Bayazıt'ın 'Birazdan Gün Doğacak' şiirinden 'Beton duvarlar arasında bir çiçek açtı' dizesine yer verdi ve takipçilerine 'Hazır mısınız?' diye seslendi.

Paylaşımda ayrıca 'Başlıyoruz' etiketi kullanıldı; gönderide Türk bayrağı, dünya ve roket emojileri de yer aldı.