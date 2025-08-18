DOLAR
40,89 0,12%
EURO
47,72 0,47%
ALTIN
4.381,7 0,04%
BITCOIN
4.761.930,3 1,04%

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan NSosyal'e Katıldı: İlk Gönderi Erdoğan'ın Paylaşımı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan NSosyal'e katıldı; ilk paylaşımı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sabahki 'Başlıyoruz' etiketiyle Erdem Bayazıt dizesini içeren gönderisiydi.

Yayın Tarihi: 18.08.2025 18:17
Güncelleme Tarihi: 18.08.2025 18:17
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan NSosyal'e Katıldı: İlk Gönderi Erdoğan'ın Paylaşımı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan NSosyal'e Katıldı

İlk paylaşımı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gönderisi oldu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, sosyal medya platformu NSosyal'e katıldı ve burada ilk gönderisini paylaştı.

Fidan'ın platformdaki ilk paylaşımı, takipçileriyle paylaştığı üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu sabah yaptığı gönderiye işaret ediyor.

Erdoğan, NSosyal'deki ilk paylaşımında, 1999'daki şiir albümünde seslendirdiği şair Erdem Bayazıt'ın 'Birazdan Gün Doğacak' şiirinden 'Beton duvarlar arasında bir çiçek açtı' dizesine yer verdi ve takipçilerine 'Hazır mısınız?' diye seslendi.

Paylaşımda ayrıca 'Başlıyoruz' etiketi kullanıldı; gönderide Türk bayrağı, dünya ve roket emojileri de yer aldı.

İLGİLİ HABERLER

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

İstanbul ve Ankara'da okul servislerine yüzde 35-50 zam talebi

Garanti BBVA'dan 1 milyon TL ödüllü 'Türkiye'nin Kadınları' yarışması başladı

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
E-Devlet'ten Aşı Parası Başvurusu: 0-6 Yaş Şartlı Sağlık Yardımı 2025
2
Katar ve Mısır: Gazze'de Zorla Yerinden Etmeyi Reddediyoruz
3
1 Aralık'ta 900.000 TL destek ödenecek— Başvurular 22 Ağustos'a kadar
4
Bakan Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nu Kabul Etti
5
Burkina Faso, BM Koordinatörü Carol Flore Smereczniak’ı 'İstenmeyen Kişi' İlan Etti
6
Çorum Çalyayla'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
7
Malatya’da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Zanlı Tutuklandı, 26.330 Hap Ele Geçirildi

E-Devlet'ten Aşı Parası Başvurusu: 0-6 Yaş Şartlı Sağlık Yardımı 2025

1 Aralık'ta 900.000 TL destek ödenecek— Başvurular 22 Ağustos'a kadar

İstanbul ve Ankara'da okul servislerine yüzde 35-50 zam talebi

İNG'den Ağustos Hamlesi: Sıfır Komisyon ve Hoş Geldin Faizi

Garanti BBVA'dan 1 milyon TL ödüllü 'Türkiye'nin Kadınları' yarışması başladı

Aydın ve Kars'ta eski hükümlü ve TMY'lere özel daimi işçi kadrosu açıldı

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

Haymana'da Ulaşım Ücretsiz: Yeni Otobüs Hatları ve Saatleri