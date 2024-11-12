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Dışişleri Bakanlığı'ndan Sert Açıklama: Batı Şeria'nın İlhakına İzin Vermeyeceğiz

Dışişleri Bakanlığı, İsrailli yetkililerin Batı Şeria'nın ilhakı konusundaki açıklamalarını reddetti.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 13:47
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 13:47
Dışişleri Bakanlığı'ndan Sert Açıklama: Batı Şeria'nın İlhakına İzin Vermeyeceğiz

Dışişleri Bakanlığı'ndan Sert Tepki

Dışişleri Bakanlığı, İsrailli bazı yetkililerin işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhak edilmesi yönünde yaptığı açıklamalara sert bir yanıt verdi. Bakanlık, bu tür açıklamaların uluslararası hukuk ve barış sürecine aykırı olduğunu vurguladı.

İlhak İddiasına Karşı Duruş

Açıklamada, ilgili ifadelerin kesinlikle reddedildiği ve Batı Şeria'nın ilhak edilmesinin kabul edilemeyeceği belirtildi. Dışişleri, tüm ülkeleri bu tür eylemlere karşı durmaya çağırdı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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