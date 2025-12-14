Divriği’de Göçük: 28 Gün Sonra Şantiye Müdürü Sabri Yıldırım’ın Cansız Bedeni Bulundu

Divriği’de göçük: Şantiye müdürünün cansız bedenine 28 gün sonra ulaşıldı

Sivas’ın Divriği ilçesinde, Fimar Madencilik’e ait açık demir madeninde meydana gelen göçükte toprak altında kalan şantiye müdürü Sabri Yıldırım (66) 28 günlük arama çalışmalarının ardından yaşamını yitirmiş olarak bulundu.

Olayın detayları

Olay, Divriği’ye bağlı Çatlı köyündeki açık maden ocağında 17 Kasım tarihinde yaşandı. Açık maden ocağında bir sette meydana gelen göçük sonucu Sabri Yıldırım toprak altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi ve arama kurtarma çalışmaları hemen başlatıldı.

Aralıksız sürdürülen çalışmalar sonucunda, göçüğün ardından başlatılan 28 günlük arama sürecinin sonunda Yıldırım’ın cansız bedenine ulaşıldı.

Son süreç

Yıldırım’ın cenazesi, olay yerinde yapılacak incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırılacak. Bölgeye Cumhuriyet Savcısının inceleme yapmak üzere gelmesi bekleniyor. Göçükle ilgili soruşturma devam ediyor.

