Diyadin'de Kapanan Köy Yolları İçin Karla Mücadele Sürüyor

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde yoğun kar nedeniyle kapanan köy yollarını açmak için İlçe Özel İdaresi ekipleri aralıksız çalışıyor; Kaymakam Furkan Korkusuz yerinde inceleme yaptı.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 10:47
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 10:47
Ekipler sahada, çalışmalar aralıksız

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı sonrası kapanan köy yollarının açılması için çalışmalar devam ediyor.

Diyadin Kaymakamlığı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan köy yollarının yeniden açılması için İlçe Özel İdaresi ekiplerinin sahada görev başında olduğunu bildirdi.

Kaymakam Furkan Korkusuz, yürütülen yol açma çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Kaymakam Korkusuz, vatandaşların ulaşımda herhangi bir mağduriyet yaşamaması için ekiplerin aralıksız şekilde çalıştığını ifade etti.

Açıklamada, ilçe genelinde kapalı bulunan köy yollarının en kısa sürede yeniden ulaşıma açılması amacıyla çalışmaların titizlikle sürdüğü vurgulandı. Yetkililer, olumsuz hava koşullarına rağmen ekiplerin sahada yoğun bir şekilde görev yaptığını belirtti.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

