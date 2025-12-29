Diyadin'de Kapanan Köy Yolları İçin Karla Mücadele Sürüyor

Ekipler sahada, çalışmalar aralıksız

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı sonrası kapanan köy yollarının açılması için çalışmalar devam ediyor.

Diyadin Kaymakamlığı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan köy yollarının yeniden açılması için İlçe Özel İdaresi ekiplerinin sahada görev başında olduğunu bildirdi.

Kaymakam Furkan Korkusuz, yürütülen yol açma çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Kaymakam Korkusuz, vatandaşların ulaşımda herhangi bir mağduriyet yaşamaması için ekiplerin aralıksız şekilde çalıştığını ifade etti.

Açıklamada, ilçe genelinde kapalı bulunan köy yollarının en kısa sürede yeniden ulaşıma açılması amacıyla çalışmaların titizlikle sürdüğü vurgulandı. Yetkililer, olumsuz hava koşullarına rağmen ekiplerin sahada yoğun bir şekilde görev yaptığını belirtti.

