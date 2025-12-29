Trikoblastik Sarkom Sakarya'da Tedavi Edildi: Dünya'da 3. Vaka

Trikoblastik sarkom Sakarya'da başarıyla tedavi edildi

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, saçlı deride nadir görülen tümör türlerinden biri olan trikoblastik sarkom, 93 yaşındaki Ali İlgeç’e uygulanan cerrahi ile tedavi edildi. Dünya tıp literatüründe bilinen iki örneğe eklenerek üçüncü vaka olarak kayıtlara geçecek bu gelişme, hastanın günlük yaşamına sorunsuz dönmesiyle sonuçlandı.

Başvuru ve tanı süreci

Ali İlgeç, kafasında sivilce görünümünde başlayıp aylar içinde büyüyen yara nedeniyle hastaneye başvurdu. Patoloji Bölümü’nde yapılan tetkikler sonrasında kitlenin trikoblastik sarkom olduğu belirlendi. Alanında uzman ekibin yürüttüğü titiz değerlendirme ve cerrahi müdahale sonrası ameliyat başarılı geçti.

Uzmanların değerlendirmesi

Op. Dr. Muaz Zuhurlu, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Klinik İdari Sorumlusu, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Bu vaka bize şunu hatırlatıyor; erken teşhis hayat kurtarır. Bu sebeple vatandaşlara ricamız, özellikle bu durumlarda bir doktora görünmeleri. Eğer geçmeyen, uzun süredir bulunan yaraları, uzun zamandır olan ve son zamanda büyümeye başlayan benleri, kanayan, kabuk bağlayan cilt lezyonları varsa mutlaka bir cildiye doktoruna görünsünler. Cildiye doktorumuz gerekli inceleme ve değerlendirmeleri yapacaktır. Riskli gördüğü her lezyonu bize ameliyat açısında danışacaktır. Bizde uygun gördüğümüz durumlarda cerrahi müdahale yapıyoruz ve hastalarımızı taburcu ediyoruz. Hastamızdan çıkarttığımız kitlenin tıbbi adı trikoblastik sarkom ve bu patolojik bir tanı. Dünyada sadece iki vakada rastlanmıştır. Bu tümör iyi huylu bir kitleden dönüşen kötü huylu tümördü. Ve bu tümörler son derece nadir görülmüştür ve iki vaka bildirilmiştir, bizim vakamız da üçüncü vaka olarak bildirilmiş olacak. Hastamızda yapılan işlemler ise sadece kötü huylu tümörü çıkartmıyoruz yanında güvenli cerrahi sınır dediğimiz yerle birlikte çıkartmış oluyoruz ki geride kalan kötü huylu bir tümör olmasın diye. Bu çerçevede de ameliyatımız gayet başarı olmuştur ve yara iyileşmesi de sıkıntısız bir şekilde devam etmektedir. Bundan sonraki işlem Tıbbi Onkoloji takibinde olacak. Hastamız artık sistemik bir yayılımın olup olmadığı ve riski ne kadar var diye belirli aralıklarla cildiye, tıbbı onkoloji ve bize kontrole gelecektir"

Prof. Dr. Fahri Yılmaz, Tıbbi Patoloji Kliniği Klinik İdari Sorumlusu, patoloji değerlendirmesine ilişkin şu bilgiyi verdi:

"Plastik cerrahide cerrahi sınırları güzelce temizlenerek kitle bize gönderildi. Bizler de materyalleri incelediğimizde alıştığımızın daha dışında bir tümör gördük. Bu tümörün bir kenarında da iyi huylu saç derisinden kaynaklanan bir tümör olarak gördük. Daha sonrasında araştırmalarımızı derinleştirdiğimizde literatüre de baktığımızda trikoblastik sarkom adına iki tane yayınlanmış vaka gördük. Biz de yaptığımız araştırmalara göre bilinen tümörlere uyumlu olmadığı için trikoblastik sarkom tanısını koyduk. Bu da üçüncü vaka. Bunu da plastik cerrahı olan arkadaşlarla birlikte literatüre kazandırmayı düşünüyoruz"

Hastanın hikayesi ve takip

Ali İlgeç, yaşadığı süreci şöyle anlattı: "Kafamda sivilce kadardı büyüyerek ceviz büyüklüğüne ulaştı. Ben 40 yaşlarımda da aynısı oldu ve doktora gittiğimde yakmışlardı. O zaman kaybolmuştu ancak seneler sonra yeniden çıktı. Müracaat ettikten sonra doktorum benimle ilgilendi ve kitleyi başımdan aldılar. Allah razı olsun şu anda hiçbir şikayetim yok"

Hastanın oğlu Osman İlgeç ise vakayı şu ifadelerle paylaştı: "Babamın anlattığına göre ilk belirtisi leke şeklindeydi ve onu lazerle aldırmış ve iyileşmiş. Bu yılın temmuz ayına kadar bir sorun yoktu. Bir sivilce şeklinde yeniden çıktı. Durumu takip ettik ve sivilce büyümeye başladı, kaşıntıları arttı. Yaklaşık bir buçuk ayda ceviz büyüklüğüne ulaştı ve siyahlaştı. Doktorlarımızın çalışmaları neticesinde ameliyata karar verildi. Ekim ayında ameliyat gerçekleşti ve şu anda da takibi yapılıyor"

Operasyon sonrası hasta, cildiye ve Tıbbi Onkoloji birimleri ile düzenli kontrollerine devam edecek. Erken tanı ve multidisipliner yaklaşımın vurgulandığı bu vaka, nadir görülen tümörlerin tespit ve tedavisinde ekip çalışmasının önemini bir kez daha gösterdi.

