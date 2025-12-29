DOLAR
Ağrı Diyadin'de Köy Okullarına Waffle Sürprizi

Ağrı'nın Diyadin ilçesindeki Budak ve Karapazar köyü öğrencilerine İlçe Tarım Müdürlüğü ile King of Waffle Ağrı tarafından waffle ikramı yapıldı.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 13:37
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 13:37
Budak ve Karapazar'da öğrencilere tatlı sürpriz

Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Budak ve Karapazar köylerinde öğrenim gören öğrenciler için anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Etkinlik, Ağrı Diyadin İlçe Tarım Müdürlüğü ile King of Waffle Ağrı iş birliğinde düzenlendi.

Sınıflarda yapılan ikram sırasında çocukların mutluluk ve heyecanı yüzlerine yansıdı. Etkinlik, renkli görüntülerle geçti ve öğrenciler arasında neşe oluşturdu.

Çocuklarla yakından ilgilenen yetkililer, bu tür sosyal sorumluluk faaliyetlerinin öğrencilerin motivasyonunu artırdığını ve onlarda tebessüm yarattığını ifade etti.

İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri de sosyal sorumluluk kapsamında bu tür faaliyetlerin devam edeceğini belirtti ve katkı sunan King of Waffle Ağrı ekibine teşekkür etti.

Etkinlik, öğrencilerle hatıra fotoğraflarının çekilmesinin ardından sona erdi.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

